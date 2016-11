Telekom Austria baut neues Datencenter in Wien Floridsdorf

Unternehmen will künftig verstärkt Cloud-Anwendungen anbieten

Die Telekom-Austria plant derzeit ein neues Datencenter in Wien zu errichten. Das sagte A1-Chefin Margarete Schramböck vergangene Woche vor Journalisten. Als Standort für die Millionen-Investition wurde bereits ein Grundstück im 21. Gemeindebezirk (Floridsdorf) ausgewählt. Mehr will das Unternehmen derzeit dazu allerdings nicht sagen.

Cloud soll für Wachstum sorgen

Das neue Datencenter passt zu aktuellen Strategie des Unternehmens, stärker in das Cloud-Geschäft einzusteigen. Mit neuen Produkten, etwa im Bereich Internet-Security, will man neue Einnahmequellen erschließen und so für Wachstum zu sorgen. Dafür wurde vor wenigen Monaten bereits eine Business Unit "Digital" gegründet. Zusätzlich denkt der Telekom-Austria Chef Alejandro Plater laut darüber nach, auch im Cloudmarkt in Deutschland mitzumischen zu wollen.

Streaming

Seiner Meinung nach nutzen Menschen ihrer Computer immer weniger zu Hause und es sei zweifellos effizienter, Rechenleistung und Software zu dem Zeitpunkt und in der Menge zuzukaufen, wie man es gerade braucht. Auch seien Daten auf dem "supergeschützten" Server einer großen Telekomfirma wie A1 besser geschützt als zu Hause, ist Plater überzeugt. Auch CD kaufen und dann zu Hause herumliegen zu haben, sei wohl nicht effizient, statt dessen werde Musik künftig vor allem gestreamt werden. (sum, 25.11. 2016)