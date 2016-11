Ransmayr über Rudi Klein: Anrufung eines großen Herrn namens Klein*

Dieser Tage erscheint im Kunstmann-Verlag ein Band mit Werken des Zeichners Rudi Klein. Christoph Ransmayr hat zu dem Band einen einleitenden Text verfasst

Wer zeichnet uns

wie wir sind,

(aber genau genommen

nie sein wollten)?

Es ist der große Herr Klein.

Der große Herr Klein

zeichnet uns und unsere

Haustiere, Autos und Kinder.

Wir bitten dich, großer Herr Klein,

zeichne uns, wenn es denn sein muss,

in gnädigem Licht.

Wer beweist uns auf einem einzigen

Blatt Papier, dass ein gebräunter,

öliger Muskelmann

mit seinen Schwellungen, Blähungen

und Windungen in Farbe und Form

einem frisch geschissenen,

in kühler Morgenluft

dampfenden Haufen

auffällig ähnlich sein kann?

Es ist der große Herr Klein.

Der große Herr Klein

führt uns zur Wahrheit auch über

beschissene Wesen und Dinge.

Wir bitten dich, großer Herr Klein,

zeichne Muskelmänner für uns,

auch Muskelfrauen und -kinder.

Wer empfiehlt uns,

den Nächsten von Herzen zu lieben

und nur für den Fall, dass dieser Nächste

einen Namen wie Strache trägt,

unsere Liebe besser

dem Übernächsten zu schenken?

(Dem Übergangenen

bliebe zum Trost ja immer noch

ein Vergleich

mit dem Muskelmann).

Es ist der große Herr Klein.

Der große Herr Klein berät uns

auch in den Dingen der Liebe.

Wir bitten dich, großer Herr Klein,

stehe uns bei

gegen gebräunte Männer und Frauen.

Wer beweist uns,

Dass die allermeisten Tiere der Erde

sich schon nach flüchtigem Kontakt

mit der Krone der Schöpfung

in pralle Würste verwandeln,

in Hackbraten, Koteletts

oder milde bis feurige Aufstriche?

Es ist der große Herr Klein.

Der große Herr Klein schreibt uns

zur Not sogar Rezepte für überfahrene Hasen.

Wir bitten dich, großer Herr Klein,

zeichne uns die flüchtende Beute,

auch Blutwürste, Leberkäse und Pressköpfe.

Und wer beschert uns im Trauerfall

die Parte zu einer Tragödie wie jener,

in deren Verlauf ein Hund namens Glück

überfahren wurde und, im eigenen Fell geplättet,

seinem Namen keinerlei Ehre machte?

Es ist der große Herr Klein.

Der große Herr Klein

liefert auch Parten für Dackel und Doggen.

Wir bitten dich, großer Herr Klein,

bewahre auch das Bild der Verblichenen für uns

und hilf uns so über das Ärgste hinweg.

Und wer erinnert uns,

Dass neben so vielen heißen und scharfen

und schärfsten Dingen dieser Welt

selbst die Faustfeuerwaffe Luger Nullacht

genau genommen

bloß einem steifen Schwanz gleicht,

mit dem ein von Orden klimpernder General

auf einen anderen zielt

und (bei guter Gelegenheit) auch schießt?

Es ist der große Herr Klein.

Der große Herr Klein kennt

mit dem Ursprung von Frieden und Krieg

auch die Tatsachen des Lebens und Todes.

O großer Herr Klein!

Zeichne uns, großer Herr Klein,

halte uns fest, solange wir noch

gebräunten Strachisten

und frisch geschissenen und anderen

Würsten aller Art gleichen,

zeichne uns,

damit wir uns in Farbe und Form

bessern!,

und uns irgendwann

endlich so und nicht anders

wiederfinden, wie wir uns (bis jetzt)

nur in unseren Träumen

zu zeigen wagten:

Muskelstark, braungebrannt,

schlagfertig und ölig bis in die Wurzeln

unseres vollen, lockigen Haars

und wir, schön und unwiderstehlich

wie erträumt

nicht nur im Rahmen deiner Cartoons,

sondern auch im wirklichen Leben

jenen Beifall bekommen

den wir verdienen:

irres Gelächter.

Amen.

* der alle hier zur Sprache gebrachten Fälle längst gezeichnet hat

(Christoph Ransmayr, Album, 26.11.2016)