Sozialdemokraten-Treffen in Wien für "ein soziales Europa"

Kern trifft deutsche und schwedische Amtskollegen und Gewerkschaftschefs

Wien – Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern hat sich Parteifreunde eingeladen: "Für ein soziales Europa" lautet das Motto, unter dem Kern, der deutsche SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel und der Vorsitzende der schwedischen Sozialdemokraten, Premier Stefan Löfven sowie die jeweiligen nationalen Gewerkschaftschefs in Wien beraten und dann am Dienstag ihre Lösungsvorschläge präsentieren wollen.

Wie aus einem Vorbereitungspapier hervorgeht, will man einen "Pakt für sozialen Fortschritt" beraten und "so auch dem Populismus in Europa begegnen". Gefordert werden mehr öffentliche und private Investitionen in Wachstum, mehr Geld für Jobs und Ausbildungsplätze für junge Menschen in Europa sowie Maßnahmen gegen Steuertricks großer Konzerne.

Am Dienstag wollen Kern, Gabriel und Löfven dann gemeinsam mit ÖGB-Präsident Erich Foglar, DGB-Chef Reiner Hoffmann und dem Präsidenten des Schwedischen Gewerkschaftsbundes (LO), Karl-Petter Thorwaldsson, ein 10-Punkte-Programm vorstellen. (APA, 25.11.2016)