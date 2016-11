"Da is ne Katze im Hausflur": Aktion der Berliner Polizei gegen Notrufmissbrauch

Von 1,3 Millionen Anrufen im Jahr gibt es bei 300.000 keinen Grund für einen Polizeieinsatz

Berlin – Bis Ende der Woche noch läuft eine Kampagne der Berliner Polizei gegen überflüssige 110-Notrufe. Über Twitter und Facebook wurden skurrile und nervige Beispiele veröffentlicht, bei denen jemand die Telefonnummer 110 ohne tatsächlichen Grund gewählt hat. Das Motto der Aktion lautet: "NoNotruf".

Beim ersten Beispiel im Twitter-Einsatzkanal der Polizei beschwerte sich ein Anrufer: "Der Ladenbetreiber will meine Pfandflaschen nicht annehmen, der muss die doch zurücknehmen." Es ging dann weiter mit: "Können Sie mir sagen, wo das Amtsgericht Tiergarten ist?", "Meine Schwiegertochter will an mein Erbe" und "Mir ist eine Katze zugelaufen. Wollte fragen, ob die jemand vermisst."

Die Polizei beklagt schon länger, dass viele Anrufer aus Spaß, Unwissenheit oder um zu ärgern die Notruf-Nummer wählen. Sie blockieren so kurzzeitig eine der Telefonleitungen und sorgen für Wartezeiten bei den echten Notfällen. Von rund 1,3 Millionen Notrufen im Jahr gibt es laut Polizei bei 300.000 keinen Grund für einen Polizeieinsatz. Das sind durchschnittlich 820 überflüssige Anrufe pro Tag.

Weitere Beispiele:

"Meine 2. Frau ist letzte Woche gestorben. Ich möchte jetzt als Ausgleich einen Hund vom Tierheim." 5.11./9:21 Uhr

Tragisch aber #NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 23. November 2016

"Wir warten hier seit 1/2 h auf einen Parkplatz und da kommt eine angefahren und nimmt uns den weg. Wir haben auch Zeugen."#live#NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 23. November 2016

"Ich habe im TV gesehen, dass in #Köln Autos angehalten werden. Das sollte man hier auch machen & Führerscheine entziehen."#live#NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 23. November 2016

"Ach bitte sagen se Herr Wachtmester, Was für´n Tag ham wa heute?" ... "Aha und welches Datum?"

27.9./7:52 Uhr#NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 23. November 2016

"Bei mir zu Hause wurde die Heizung abgestellt."

1.11./7:27 Uhr #NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 23. November 2016

"Hallo, können Sie mir sagen, ob gegen mich ein Haftbefehl vorliegt?"

23.11. / 19:41 Uhr#NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 24. November 2016

"Können Sie bitte meine betrunkene Freundin aus meiner Wohnung abholen?"#live#NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 24. November 2016

"Da is ne Katze bei mir im Hausflur."

23.11. / 18:39#NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 24. November 2016

"Können Sie mich nach Hause fahren? Ich bin total voll."#live#NoNotruf — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 24. November 2016

(APA, red, 25.11.2016)