Gewalt an Frauen: Problembewusstsein in der EU nicht sehr hoch

Eurobarometer: Nur 49 Prozent halten sexuelle Gewalt in der Beziehung für falsch und gesetzwidrig – In Österreich 50 Prozent – Schweden mit 83 Prozent führend

Brüssel – Das Problembewusstsein in Sachen Gewalt an Frauen scheint in der EU nicht besonders hoch zu sein. Laut einer Eurobarometer-Umfrage halten beispielsweise nur 49 Prozent im EU-Durchschnitt sexuelle Gewalt gegen den Partner/die Partnerin für falsch und gesetzwidrig. In Österreich sind es 50 Prozent. Führend ist Schweden mit 83 Prozent, Schlusslicht Litauen mit zwölf Prozent.

In Italien halten sexuelle Gewalt in der Beziehung nur zu 23 Prozent für falsch und gesetzwidrig, in Bulgarien sind es mit 25 Prozent nur geringfügig mehr. Hinter Schweden sind die BritInnen und FinnInnen mit je 67 Prozent angesiedelt, gefolgt von den FranzosInnen, wo 66 Prozent derartige Gewalt verurteilen.

Sexistische Sprüche auf der Straße

In Österreich finden laut der Umfrage nicht allzu viel dabei, auf der Straße sexistische Bemerkungen gegenüber Frauen zu machen. Nur sieben Prozent sehen ein solches Verhalten als falsch und gesetzwidrig an. Lediglich in Spanien und Litauen liegt diese Einstellung mit je fünf Prozent noch darunter. Am schärfsten werden anzügliche Bemerkungen gegenüber Frauen auf der Straße in Zypern (28 Prozent) verurteilt, dann folgen Portugal und Malta (je 27 Prozent). Der EU-Durchschnitt liegt bei 15 Prozent.

Bei der sexuellen Belästigung von Kolleginnen sind im EU-Durchschnitt 37 Prozent der Ansicht, dass dies falsch und gesetzwidrig ist. Polen liegt hier mit 55 Prozent an der Spitze, gefolgt von Großbritannien (54 Prozent) und Schweden (49 Prozent). In Österreich liegt der Prozentsatz bei 29. Schlusslichter sind Bulgarien und Litauen mit je nur 13 Prozent, die das verurteilen.

Häusliche Gewalt gegen Frauen

Auf die Frage, wie verbreitet häusliche Gewalt gegen Frauen in ihrem Land ist, haben 54 Prozent der befragten PortugiesInnen mit "sehr verbreitet" geantwortet. In Finnland waren es nur sechs Prozent. Der EU-Durchschnitt beträgt 25 Prozent. Österreich kommt auf 22 Prozent.

Im EU-Durchschnitt schließlich glauben 27 Prozent, dass Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung "gerechtfertigt" sein kann. In Rumänien liegt der Prozentsatz sogar bei 55 Prozent, in Schweden bei nur sechs Prozent. Österreich weist immerhin 32 Prozent Zustimmung für ein solches Verhalten aus.

In der Europäischen Union glauben 17 Prozent, dass Gewalt gegenüber Frauen oft vom Opfer provoziert wird. Lettland ist dabei mit 57 Prozent negativer Spitzenreiter. Die Niederlande nehmen mit sechs Prozent den positiven letzten Platz ein. Österreich kommt hier auf 23 Prozent. (APA, 25.11.2016)