Katharina Pühringer: "Eigeninitiative ist gefragt"

Pühringer: Bei uns gliedert sich eine Kampagne in vier Schritte: Als Erstes reicht das Unternehmen die notwendigen Unterlagen wie den Businessplan ein. Wir machen eine Qualitätsprüfung und führen ein Erstgespräch mit dem Unternehmen. Wenn diese Punkte abgeschlossen sind, folgt ein Angebot für die Umsetzung der Kampagne. Bei Beauftragung erarbeiten wir mit dem Unternehmen das Investmentangebot und stellen die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sicher. Phase zwei ist die Vorzeichnung, in der die Firmen erste Investoren aus ihrem Umfeld ansprechen. In der dritten Phase muss das Unternehmen selbst mit Marketing- und PR-Aktivitäten aktiv sein. Wir stehen dabei unterstützend zur Seite. Phase vier ist der Abschluss der Kampagne, in der nach einer zweiwöchigen Rücktrittsfrist das Geld der Investoren fließt. Nach der erfolgreichen Kampagne unterstützen wir die Unternehmen auch weiterhin bei den Investor-Relations. Es ist wichtig festzuhalten, dass aufseiten des Unternehmens sehr viel Eigeninitiative gefragt ist. Wir sind keine Full-Service-Agentur, die Kampagne muss auch vom Unternehmen selbst getragen werden. Da gibt es leider oft ein Missverständnis, weil manche glauben, dass sie quasi bei uns eine Kampagne starten und damit für das Unternehmen dann alles erledigt ist.

Pühringer: Ein-Personen-Unternehmen, die eine Dienstleistung anbieten, die nur vom Unternehmer selbst erbracht wird, oder Unternehmen, die ausschließlich im Bereich der Grundlagenforschung tätig sind, eignen sich beispielsweise nicht gut. Crowdinvesting eignet sich nur für gewinnorientierte Unternehmen mit entsprechenden Wachstumsaussichten, die ein Produkt oder einen Service mit erkennbarem Mehrwert anbieten. Die erzielbare Rendite muss für den Investor darstellbar sein. Bei KMUs sollten sechs Prozent aufwärts plus ein Bonus auf den investierten Betrag möglich sein. Bei Jungunternehmen sollte eine Gesamtrendite im zweistelligen Bereich erreichbar sein, damit trotz der entsprechenden unternehmerischen Risiken ein adäquater Anreiz für das Investment besteht. Bei Conda gibt es zwei Modelle, beide in Form eines qualifizierten partiarischen Nachrangdarlehens.

Katharina Pühringer: Ein großer Teil meines Jobs besteht darin, Anfragen von Unternehmen, die sich für die Möglichkeiten des Crowdinvestings interessieren, zu beantworten und Informationsgespräche mit ihnen zu führen. Ein weiterer Teil besteht in der Analyse der vorgelegten Unternehmenskonzepte. Daneben betreue ich bei Conda auch den Bereich Corporate Innovation Scouting. Dabei geht es um das Zusammenführen von Großunternehmen, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit Start-ups haben, mit ebendiesen Start-ups.

Zur Person

Katharina Pühringer, geboren in Wels, ist Head of Innovation Scouting bei Conda. Sie schloss 2010 ihr Studium der Internationalen BWL an der WU Wien ab, wobei sie das letzte Semester im Entrepreneurship-MBA-Programm an der York University in Toronto absolvierte. Bereits 2009 war sie Co-Gründerin von StartEurope, einer Initiative zur Förderung der österreichischen und europäischen Start-up-Landschaft. Ab 2010 war sie mehr als drei Jahre im Projektmanagement tätig, sowohl im Bereich Software-Entwicklung als auch im internationalen Marketing und Sales eines Elektronikkonzerns, bevor sie wieder zurück nach Wien kam und seither bei Conda Unternehmen bei der Suche nach Finanzierung über die Crowd unterstützt.