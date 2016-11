Black Friday: 20 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr bei T-Mobile

In den letzten Jahren werden in Europa verstärkt Freitags-Schnäppchen an geboten

Als erster Mobilfunker hat T-Mobile sein Black Friday-Angebot am Donnerstagabend vorgestellt. Neukunden erhalten im Online-Shop des Mobilfunkanbieters zwei Jahre lang 20 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr. Zusätzlich entfällt die einmalige Aktivierungsgebühr in Höhe von 69,99 Euro.

"Gutschein einlösen"

Um den "Black-Friday"-Rabatt zu aktivieren muss man im Online-Shop auf "Gutschein einlösen" klicken, das gewünschte Gerät und den Tarif auswählen und im Warenkorb den Gutschein-Code "blackfriday" eingeben. Die "Black-Friday"-Aktion gilt bei Erstanmeldung und 24 Monaten Mindestvertragsdauer.

Der Black Friday ist das vorweihnachtliche Einkauftsevent in den USA, bei dem Unternehmen mit Rabatten Kunden locken. In den letzten Jahren werden auch in Europa verstärkt Freitags-Schnäppchen an geboten. (red, 24.11. 2016)