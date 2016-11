TV- und Radiotipps für Freitag 25. November

20.15 UNGESCHÖNT Paradies: Liebe (Ö/D/F 2012, Ulrich Seidl) Die 50-jährige Teresa (Margarethe Tiesel) fliegt nach Kenia in ein Ferienresort, in dem ältere Europäerinnen zum Sextourismus absteigen. Sex ist käuflich, nicht aber Liebe und Intimität. Erster Film der Paradies -Trilogie von Ulrich Seidl. Glaube und Hoffnung folgen um 22.10 Uhr und um 0.00 Uhr. Bis 1.40, ORF 3

19.20 MAGAZIN Kulturzeit Themen: 1) Frauen in den Fängen von Boko Haram: Gespräch mit der Journalistin und Autorin Andrea C. Hoffmann. 2) Der letzte Punk. Bis 20.00, 3sat

Radiotipps für Freitag:

9.05 MAGAZIN

Kontext mit Büchern über Donald Trump, Bob Dylan, Fußball und die "Endlösung": David Cesarani über das Schicksal der Juden 1933 bis 1948. Bis 10.00, Ö1

17.00 MAGAZIN

Brauchen wir mehr Marx? Ulrike Herrmann referierte in der Reihe "Talk im Turm" zur Zukunft des ökonomischen Denkens. Mitschnitt der von Walter Ötsch moderierten Veranstaltung. Bis 18.00, Radio Fro – 105.0 im Raum Linz und auf www.fro.at

19.00 MAGAZIN

Freifenster: "Grab Them By The Pussy" . Die Sendung beschäftigt sich am Tag gegen Gewalt an Frauen vor dem Hintergrund der Sprechakttheorie (Sprache ist Handeln) mit Gewalt und Sexismus in der Sprache. Bis 20.00, Freirad – 105.9 im Raum Innsbruck und auf www.freirad.at

23.08 MAGAZIN

Zeit-Ton extended: New Adits 2016 Über Klagenfurts Festival für gegenwärtige Musik und interdisziplinäre Kunstformen. Bis 2.00, Ö1 (Doris Priesching, 25.11.2016)