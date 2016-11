Historischer Kalender – 26. November

326 – Kaiser Konstantin der Große gründet Konstantinopel.

1741 – Österreichischer Erbfolgekrieg: Französische Truppen erobern mit bayerischer und sächsischer Unterstützung Prag.

1916 – Griechenland erklärt Deutschland den Krieg.

1916 – Die Schlacht an der Somme (seit 24.6.) in Nordfrankreich ist beendet. Mehr als eine Million Soldaten (etwa 614.000 britische und französische sowie 420.000 deutsche) fielen.

1936 – Japan anerkennt das durch den Überfall auf Äthiopien erweiterte italienische Imperium in Afrika.

1941 – Japans Flotte läuft zum Angriff gegen Pearl Harbor aus.

1966 – Frankreichs Staatspräsident General Charles de Gaulle nimmt an der Rance-Mündung in der Bretagne das erste Gezeitenkraftwerk der Welt in Betrieb.

1971 – Die amerikanische Sonde "Mariner-9" fotografiert die beiden Marsmonde Phobos und Deimos.

1976 – Der 1974 vom Amt des deutschen Kanzlers zurückgetretene SPD-Vorsitzende Willy Brandt wird in Genf als Nachfolger des ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden und Vizekanzlers Bruno Pittermann zum Präsidenten der Sozialistischen Internationale (SI) gewählt (Pittermann war seit 1964 SI-Präsident).

1986 – Zwischen Saudi-Arabien und dem Emirat Bahrain wird ein 25 Kilometer langes Verbindungssystem aus Dämmen und Brücken eröffnet.

1991 – Der Europarat nimmt Polen als 26. Mitglied auf.

Geburtstage:

Alexander Graf von Hübner, (eigtl. Josef Hafenbredl) öst. Diplomat, Polizeiminister (1811-1892)

Bart Anthony van der Leck, niedl. Maler (1876-1958)

Melville Bell Grosvenor, US-Verleger (1901-1982)

Gerhard Unger, dt. Opernsänger (1916-2011)

Adolfo Perez Esquivel, argent. Architekt und Menschenrechtsaktivist (1931- )

Adrianus Simonis, niederl. Kardinal (1931- )

Margaret Ann Boden, brit.-dt. Philosophin (1936- )

Freimut Duve, dt. Politiker (1936- )

Helmut Mödlhammer, öst. Journalist und Politiker; ÖVP; seit 1999 Präsident des Gemeindebundes (1951- )

Todestage:

Nicolas Soult, Herzog von Dalmatien, frz. Marschall (1769-1851)

Eliska Krasnohorska, tschech. Schriftst. (1847-1926)

John Moses Browning, US-Erfinder und Waffenfabrikant (1855-1926)

Grete von Zieritz, öst. Komponistin (1899-2001)

Dame Joan Hammond, austral. Opernsängerin (1912-1996)

Ingeborg Drewitz, dt. Schriftstellerin (1923-1986)

