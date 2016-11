Britische Schule für Cybersicherheit entsteht in Bletchley Park

Bletchley Park durch "Enigma"-Entschlüsselung berühmt

Auf dem wegen der Entschlüsselung von Nazi-Codes berühmt gewordenen Anwesen Bletchley Park in England sollen künftig Cyber-Sicherheitsexperten ausgebildet werden. Wie der Direktor des neu gegründeten "College of National Security", Alastair MacWilson, am Donnerstag mitteilte, wird die Schule an dem historischem Ort voraussichtlich 2018 eröffnet.

Enigma

Der Landsitz Bletchley Park in Zentralengland ist legendär. Während des Zweiten Weltkriegs war es dem Mathematiker Alan Turing dort gelungen, die für deutsche U-Boote verwendete "Enigma"-Verschlüsselung zu dechiffrieren. Dieser Erfolg hat nach Ansicht von Historikern das Ende des Dritten Reiches beschleunigt. Turning gilt auch als Vater der Informatik.

McWilson zufolge wird das Anwesen derzeit für sechs Millionen Euro renoviert. In dem College sollen die verschieden Fachgebiete im Bereich Cybersicherheit erstmals gebündelt werden. In Zukunft sollen dort 16 bis 19 Jahre alte Jugendliche mit Kursen in Informatik, Mathematik und Physik die Grundlagen der Cybersicherheit lernen.

"Qufaro"

Die Ausbildung trägt den Namen "Qufaro". Sie werde es den zukünftigen Cyber-Fachleuten erlauben, ihre Qualifikationen in der Informatik zu entwickeln und so "zum Fortschritt des Bereichs beizutragen", erklärte MacWilson. Deshalb würden "die begabtesten und qualifiziertesten Schüler" ausgewählt. (APA, 24.11.2016)