Madonna sprach ihrem Sohn nach Drogenfestnahme Unterstützung zu

Cannabis in Roccos Rucksack gefunden, Musikerin spricht von "Familienangelegenheit"

London – Madonna hat ihrem Sohn Rocco nach seiner Festnahme wegen Besitzes von Cannabis ihre Unterstützung zugesprochen. Der Vorfall hatte sich bereits im September abgespielt, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Polizei war bei der Durchsuchung eines Rucksacks des 16-Jährigen in London auf das Rauschmittel gestoßen.

Es sei eine "Familienangelegenheit", betonte Madonna in dem an die Nachrichtenagentur AP übermittelten Statement, wie das britische Musikmagazin NME am Donnerstag online berichtete. "Ich liebe meinen Sohn sehr. Ich mache alles, um ihm die Unterstützung zu geben, die er braucht. Und ersuche darum, unser Privatleben zu respektieren."

Rocco Ritchie stammt aus der Ehe des Popstars mit Regisseur Guy Ritchie. Das Paar wurde 2008 geschieden. Erst Anfang September hat man sich im Sorgerechtsstreit um den Sohn geeinigt, Rocco darf seither bei seinem Vater leben. (APA, 24.11.2016)