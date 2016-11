Wo es die besten Technikdeals zum Black Friday gibt

Bei Amazon schon am Montag gestartet, geht sie Rabattschlacht bei den meisten am Donnerstagabend los

Adventskalender, Punschstände und Weihnachtsdekoration lassen es nicht mehr leugnen. Weihnachten nähert sich mit riesigen Schritten. Erster Höhepunkt des Geschenkekaufrausches ist der Black Friday am 25. November. Zahlreiche Shops locken mit hohen Rabatten und Schnäppchen. Auch im Tech-Bereich warten wieder interessante Angebote.

Amazon

Bei Amazon dauert die Aktion bekanntlich gleiche eine ganze Woche. Ursprünglich war der Black Friday der Verkaufstag des stationären Handels. Die Online-Shops führten am darauffolgenden Montag den Cyber Monday ein. Und Amazon startete vor einigen Jahren die Cyber-Monday-Woche, die bereits am 21. November begonnen hat und noch bis 28. November andauert. Die Angebote sind täglich ab 6 Uhr verfügbar und wechseln laufend. Auch Amazons eigene Produkte wie den E-Book-Reader Kindle Paperwhite gibt es derzeit günstiger.

Blackfridaysale

Auf BlackFridaysale.at fällt der Startschuss am Donnerstag um 19 Uhr. Das Portal verspricht 100.000 preisreduzierte Produkte von 400 Onlineshops. Aus dem Elektronik-Bereich sind unter anderem Media Markt/Saturn, Microsoft, Sky und Conrad dabei. Die Bestellung erfolgt nicht über BlackFridaysale.at selbst, das Portal liefert nur einen Überblick über die verschiedenen Aktionen und leitet dann zum entsprechenden Shop weiter.

Edustore

An Studenten, Schüler, Lehrende und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen richten sich die Angebote von Edustore. Angeboten werden Laptops, Smartphones und Mobilfunktarife. So gibt es etwa 100 Euro Rabatt auf Samsungs Galaxy S7 Edge und 10 Prozent Preisnachlass auch Apples neue MacBook-Pro-Modelle. Microsofts Surface Pro 4 wird gar um 400 Euro günstiger angeboten. Die Aktion startet ebenfalls am Donnerstagabend.

Apple, Samsung und Microsoft

Die Angebote findet man aber nicht nur über Online-Händler, sondern auch bei vielen Herstellern direkt. Noch bedeckt hält sich Apple, welche Produkte man am Freitag um wieviel reduzieren wird. Auf der Website wird auf den eintägigen Shoppingevent mit einer Apple Watch hingewiesen. Vergünstigte Apple-Produkt gibt es auch beim heimischen Händler McShark. Bei Samsung gibt es das Galaxy S6 Edge/Edge+ die Smartwatch Gear S2 dazu. Microsoft bietet unter anderem Surface Pro 4, Office und Xbox One S reduziert an.

Vorsicht ist die Mutter der Schnäppchenjäger

Bei den verlockenden Angeboten sollte man dennoch nicht in einen Kaufrausch verfallen und blindlings bestellen. Betrüger versuchen am Black Friday ebenfalls mitzumischen, manche Händler versprechen Rabatte, die sich auf den zweiten Blick als weniger attraktiv erweisen. (br, 24.11.2016)