Dreitagestreik: Lufthansa erhöht Druck auf Piloten

900 Flüge fallen am Donnerstag aus, betroffen ist auch Österreich. Am Freitag wird weiter gestreikt, der Vorstand will verhandeln

Frankfurt – Die Lufthansa richtet sich mitten im dreitägigen Streik der Gewerkschaft Cockpit an die Flugzeugführer. "Ich appelliere an die Piloten, Cockpit unter Druck zu setzen, damit wir an den Verhandlungstisch kommen", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister am Donnerstag. Er plädiere für eine Schlichtung.

Die Kosten des Streiks seien hoch. Der direkte Schaden aus den ersten beiden Streiktagen belaufe sich für die Airline auf etwa 20 Millionen Euro. "Wir haben nicht nur einen akuten Schaden, sondern merken in den mittelfristigen Buchungszahlen, dass sich das Buchungsverhalten ändert", sagte der Manager.

900 Flüge gestrichen

Cockpit bestreikt die größte deutsche Fluglinie seit Mittwoch für drei Tage. Allein für Donnerstag strich die Airline gut 900 Flüge, nachdem bereits am Mittwoch 880 Verbindungen ausgefallen waren. Für Freitag forderte die Gewerkschaft alle Kurzstrecken-Piloten dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

In Österreich sind Flüge zwischen Frankfurt und München sowie Wien und Graz betroffen. Von Wien aus fallen 22 Flüge aus, von Graz aus ist ein Teil der München-Verbindungen betroffen. Die Lufthansa-Tochter AUA fliegt dafür mit größeren Flugzeugen und kann dadurch 200 bis 300 Sitze pro Tag zusätzlich anbieten.

Unterschiedliche Interessen

Die deutsche Pilotengewerkschaft fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren. Es ist der 14. Streik in der seit April 2014 schwelenden Auseinandersetzung. "Die Ausgangslage ist, dass wir deutlich mehr zahlen als die Konkurrenz", sagte Hohmeister. So gesehen müsse der Konzern eigentlich ein dickes Minus fordern. "Es ist klar, wer sich bewegen muss." Doch verfolge Cockpit offenbar noch andere Interessen.

Unterdessen forderte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Michael Fuchs ein Gesetz zur Zwangsschlichtung. "Es kann nicht sein, dass ein paar Piloten immer wieder Hunderttausende in Geiselhaft nehmen", sagte er der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag. (APA, Reuters, 24.11.2016)