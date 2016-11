Österreich will Waffenembargo gegen Türkei beschließen

Regierungsparteien und Opposition präsentieren gemeinsamen Antrag, der vorsieht, kein Kriegsmaterial oder Verteidigungsgüter zu liefern

Wien – Österreich wird als erstes Land ein Waffenembargo gegen die Türkei verhängen. Einen entsprechenden gemeinsamen Entschließungsantrag präsentierten SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, Neos und Team Stronach am Donnerstag im Parlament. Darin wird die Regierung aufgefordert, Exportgenehmigungen für Waffen in die Türkei zu verweigern. Gleichzeitig wird die EU aufgefordert, Sanktionen gegen die Türkei vorzubereiten, um die Demokratie und den Rechtsstaat in der Türkei zu verteidigen. Am Abend wird über den Antrag abgestimmt.

In der Türkei würden, besonders seit dem Putschversuch im Sommer, unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung massenhaft Journalisten, Intellektuelle, Beamte und Oppositionelle verhaftet, führen die Abgeordneten als Begründung in ihrem Antrag an. Zehntausende Staatsbedienstete wurden entlassen, Bürgermeister kurdischer Gemeinden abgesetzt. Die Türkei gehe auf eigenem Territorium militärisch gegen die Zivilbevölkerung vor und sei in Syrien und dem Irak in den Konflikt involviert. Die Politik der Regierung lasse eine baldige Einführung der Todesstrafe befürchten.

Unter diesen Umständen dürfte Österreich keinerlei Kriegsmaterial, Verteidigungsgüter, Waffen oder Dual-Use-Güter in die Türkei liefern. Dual-Use-Güter sind Produkte, die sowohl zu zivilen als auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden können. Insbesondere sind davon neben Kriegsmaterial im engeren Sinne alle Schusswaffen wie Scharfschützengewehre und Pistolen sowie Technologie, Chemikalien und weitere Güter betroffen.

Neutralität und Kriegsmaterialgesetz schließen Export aus

Die Neutralität Österreichs und die Bestimmungen im Kriegsmaterialgesetz und im Außenwirtschaftsgesetz schließen Exportgenehmigungen in jene Zielländer aus, in denen ein bewaffneter Konflikt herrscht oder auch nur auszubrechen droht. Dasselbe gilt, wenn die Menschenrechte bedroht oder verletzt werden. All dies gelte für die Türkei in ihrem derzeitigen Zustand, schreiben die Abgeordneten in dem Antrag.

Da auf europäischer wie auf internationaler Ebene noch keine wirksamen Sanktionen bestehen, müssten daher die zuständigen Ministerien diese Umstände bei Anträgen auf Exportgenehmigungen berücksichtigen. (Michael Vosatka, 24.11.2016)