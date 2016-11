Suchaktion bei Ischl: Ehepaar kehrte von Wanderung nicht zurück

Offenbar verstiegen – Frau fragte noch nach Weg – Suchaktion bisher erfolglos

Bad Ischl – Ein Ehepaar ist am Mittwoch von einer Wanderung bei Bad Ischl (Bezirk Gmunden) nicht zurückgekehrt. Der Schwager erstattete am Abend bei der Polizei Anzeige. Noch am Abend wurde der Wagen des Paarers auf dem Parkplatz Maria Klamm gefunden. Am Donnerstag wurde die Suchaktion fortgesetzt, teilte die Polizei OÖ mit.

Am Mittwoch um 11.00 Uhr hatte sich die Frau noch bei ihrem Bruder telefonisch nach dem Weg zur Hubertusjagdhütte erkundigt. Sie und ihr Mann hatten sich offenbar verstiegen. Auch Arbeiter der Wildbachverbauung fragte sie auf ihrer Wanderung nach der Route. Seitdem fehlt von den Eheleuten jede Spur. (APA, 24.11.2016)