Drei türkische Soldaten bei IS-Angriff in Syrien getötet

Agentur spricht zudem von sieben Verletzten

Istanbul/Damaskus – Bei einem Angriff von Kämpfern der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Nordsyrien sind einem Medienbericht zufolge drei türkische Soldaten getötet worden. Die türkische Nachrichtenagentur DHA meldete am Donnerstag, sieben weitere Soldaten seien bei dem Angriff in der Region Al-Bab verletzt worden.

Die Verletzten seien über die Grenze in die Türkei gebracht worden und würden in Krankenhäusern in den Städten Kilis und Gaziantep behandelt, hieß es weiter.

Die türkische Armee war im August in Nordsyrien einmarschiert. Sie bekämpft dort im Rahmen ihrer Operation "Schutzschild Euphrat" den IS, aber auch die Kurden-Milizen der YPG, die ihrerseits mit westlicher Unterstützung gegen den IS kämpfen. Die Türkei betrachtet die YPG als syrischen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). (APA, 24.11.2016)