Erwarteter Gewinnrückgang: Uniqa sieht sich weiter auf Kurs

Vorsteuerergebnis bis September 43 Prozent tiefer, im Gesamtjahr Halbierung möglich

Wien – Der Uniqa-Versicherungskonzern sieht sich trotz des wegen der Niedrigzinsen und der Konzernumbau-Investitionen schon länger avisierten Gewinnrückgangs weiter auf Kurs. Bis September war das Vorsteuerergebnis (EGT) mit 172,2 (301,9) Millionen Euro zwar 42,9 Prozent tiefer, das lag aber im Rahmen der Erwartungen. Am Jahresausblick 2016 eines bis zu 50 Prozent geringeren EGT als 2015 hält die Uniqa fest.

Das Neunmonats-EGT von 172,2 Millionen Euro beinhaltet laut Uniqa einen außerordentlichen Vorsteuerertrag von 37 Millionen Euro aus dem Verkauf eines Minderheitsanteils an der Nö. Versicherung (NV), Investitionen in Höhe von rund 30 Millionen Euro im Zuge des Innovationsprogramms und eine gegenüber dem Vorjahr um 30 Millionen Euro höhere Belastung durch Großschäden, erklärte die Uniqa am Donnerstag.

Die Combined Ratio – Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen – erhöhte sich nach Rückversicherung leicht auf 98,2 (98,0) Prozent, Grund auch hier die überdurchschnittliche Großschädenbelastung im dritten Quartal. Die Nettoerträge aus Kapitalanlagen sanken unter anderem wegen negativer Währungseffekte um ein Fünftel auf 490,1 (618,0) Millionen Euro, der Kapitalanlagebestand wuchs jedoch gegenüber Ende 2015 von 29,42 auf 30,58 Milliarden Euro. Das versicherungstechnische Ergebnis halbierte sich in den ersten drei Quartalen auf 74,4 (151,0) Millionen Euro, das operative Ergebnis sank vor allem wegen des geringeren Kapitalanlageergebnisses um ein Drittel auf 230,6 (340,4) Millionen Euro.

Die verrechneten Prämien der Uniqa Group samt Fonds- und Indexpolizzen verringerten sich wegen der planmäßig reduzierten Einmalerläge in der Lebensversicherung um 2,3 Prozent auf 4,75 (4,87) Milliarden Euro. Die laufenden Konzernprämien stiegen um 1,9 Prozent auf 3,95 (3,88) Milliarden Euro, die LV-Einmalerläge sanken um fast 19 Prozent auf 803,7 (989,3) Mio. Euro. In der Lebensversicherung schrumpften wegen der Einmalerlagsrücknahme die gesamten verrechneten Prämien (inkl. Fonds- und Indexpolizzen) um 9,2 Prozent auf 1,90 (2,09) Milliarden Euro. Die Krankensparte nahm mit 778,8 (749,1) Millionen Euro um 4,0 Prozent mehr ein, die Schaden/Unfallversicherung mit 2,08 (2,03) Milliarden Euro um 2,4 Prozent mehr.

Die abgegrenzten Prämien im Eigenbehalt nach IFRS (ohne Fonds- und Index-Sparanteile) sanken um 2,1 Prozent auf 4,22 (4,31) Milliarden Euro. (APA, 24.11.2016)