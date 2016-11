Ferrero untersucht Kinderarbeits-Vorwürfe

Hintergrund ist ein Bericht der britischen Boulevardzeitung "The Sun" , wonach arme Familien in dem EU-Land das Spielzeug in Heimarbeit herstellen. Das Blatt zitierte eine Familie mit drei Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren. Demnach werden ihnen für 1000 Eier umgerechnet 4,43 Euro gezahlt.

The Sun: We must put a stop to human misery and plight of Romanian children working on Kinder eggs