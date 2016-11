TV- und Radiotipps für Donnerstag, 23. November

Dolezal Backstage: Freddie Mercury, Was ist schöner: Sex oder Sozialismus? Flüsterwitze im Kommunismus, Marina, Zero Dark Thirty

20.15 QUEEN

Dolezal Backstage: Freddie Mercury

Freddie Mercury wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden – vor 25 Jahren verstarb der Sänger der Band Queen. Musikfilmproduzent Rudi Dolezal erinnert sich an die gemeinsame Arbeit mit Mercury. Bis 21.15, Servus TV

20.15 GESCHICHTE

Kaiser Franz Joseph und das Salzkammergut Am 21. November jährte sich zum hundertsten Male der Todestag von Kaiser Franz Joseph. Schauspieler und Autor Miguel Herz-Kestranek führt an die historisch-kaiserlichen Schauplätze des Salzkammerguts und zeigt die private Seite des Monarchen. Um 21.05 Uhr geht es weiter mit Kaiserstadt Bad Ischl, und um 21.55 Uhr folgt Kaiser, Tracht und Berge: Das Salzkammergut. Bis 22.25, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Was ist schöner: Sex oder Sozialismus? Flüsterwitze im Kommunismus Auch die kleinste Kritik war eine Kritik am Kommunismus selbst, jeder Witz darüber eine Subversion, jeder Scherz ein Sakrileg. Analysiert werden Witz und Humor in der Geschichte des Realsozialismus – von der Sowjetunion unter Lenin bis zu Perestroika und Mauerfall. Bis 22.00, ORF 2

21.40 MUSIKERBIOGRAFIE

Marina (IT/BL 2013, Stjin Coninx) Als es den zehnjährigen Rocco (Matteo Simoni) 1948 aus dem sonnigen Kalabrien in eine triste belgische Bergarbeiterstadt verschlägt, endet für ihn eine unbeschwerte Kindheit. Die wahre Geschichte des Schlagersängers Rocco Granata, der mit Marina einen Welthit landete – benannt hatte er das Lied nach einer Zigarettenmarke, deren Werbeplakat Granata vor einem Auftritt in einem Lokal entdeckt hatte. Achtung, Ohrwurm! Bis 23.40, Arte

lmj22

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Heimat – Wahrer Wert oder missbrauchte Liebe? Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Andreas Khol (ÖVP), Kristina Sprenger (Schauspielerin), Gesine Tostmann (Trachtenmode-Unternehmerin), Marlene Svazek (FPÖ Salzburg) und Rudi Obauer (Koch und Hotelier). Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen bei Angelika Ahrens: 1) Österreich rüstet auf: eine Milliarde mehr fürs Militär. 2) Geld zurück: Steuertipps zum Jahresende. 3) Brettspiel statt Computer: Der Handel mit Gesellschaftsspielen floriert. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zur Plauderstunde bei Barbara Stöckl treffen sich Irmgard Griss (Präsidentschaftskandidatin), Werner Schneyder (Kabarettist), Van Bo Le-Mentzel (Architekt) und Hedy (obdachlose Supertramps-Stadtführerin). Bis 0.05, ORF 2

23.15 CHRISTOPH WALTZ

Das Geheimnis im Wald (D 2008, Peter Keglevic) Im Wald, da sind die Räuber: In diesem Fall verschwand ein Mädchen. Ein möglicher Schuldiger ist schnell gefunden: Der Lehrer Hans Kortmann saß lange wegen Vergewaltigung mit Todesfolge im Gefängnis. War er's, oder war er's nicht? Christoph Waltz ist der ideale Verdächtige. Bis 0.45, 3sat

23.30 JAGD AUF BIN LADEN

Zero Dark Thirty (USA 2012, Kathryn Bigelow) Kathryn Bigelows preisgekrönter Film erzählt die Geschichte so, als habe die Folter dazu beigetragen, das Versteck Osama Bin Ladens im pakistanischen Abbottabad ausfindig zu machen. Damit sind nicht alle einverstanden. Großes Schauspiel – und hier herrscht Einigkeit – von Jessica Chastain. Bis 2.00, SRF 2