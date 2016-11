Lufthansa sagt wegen Piloten-Streik am Donnerstag 900 Flüge ab

Auch am zweiten Streiktag fallen alle 22 Lufthansa-Flüge am Flughafen Wien sowie mehrere am Flughafen Graz aus

Wien/Frankfurt – Wegen des Streiks der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit fallen bei Lufthansa am Donnerstag 912 Flüge aus. Insgesamt seien rund 115.000 Passagiere betroffen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Gestrichen werden demnach unter anderem 82 Langstreckenflüge.

derstandard.at/afp

In Österreich sind nur Lufthansa-Flüge von und nach Wien sowie von und nach Graz betroffen. Die Flüge ab Innsbruck, Salzburg, Linz und Klagenfurt finden hingegen statt. Diese Strecken werden – mit einer Ausnahme – nämlich unter Lufthansa-Flugnummer von der AUA geflogen.

Der Streik trifft in Österreich den Flughafen Wien am massivsten. Elf Rotationen, also elf Ankünfte und elf Abflüge von Wien, in Summe 22 Flüge, fallen am Mittwoch aus. Betroffen sind sieben Verbindungen nach Frankfurt und vier nach München. Auch am Donnerstag werden alle Lufthansa-Flüge von und nach Wien ausfallen, wie der Flughafen Wien mitteilte.

Am Flughafen Graz-Thalerhof fallen am Mittwoch von fünf und nach München drei Flüge aus. Für Donnerstag gilt laut Lufthansa-Homepage ein Ausfall bereits als sicher.

AUA setzt größere Flugzeuge ein

Am Linzer Blue Danube Airport in Hörsching sind keine Flüge gestrichen. Auch hier bedient die AUA sämtliche Lufthansa-Flüge – mit Ausnahme von zwei Flügen der Lufthansa-Cityline nach Frankfurt. Flughafensprecher Ingo Hagedorn empfiehlt aber dennoch allen Passagieren, sich auf der Homepage des Flughafens bzw. der Lufthansa zu informieren. Am besten sei es, sich bei der Airline zu registrieren, dann werde man aktiv per SMS verständigt, sollte es Probleme geben.

"Am Flughafen Salzburg führt der Streik zu keinen Beeinträchtigungen", sagte Airport-Sprecher Alexander Klaus. Die Frankfurt-Strecke werde durch die AUA bedient, und die fliege weiterhin. Probleme könne es lediglich bei Anschlussflügen in Frankfurt geben. Und auch die Köln-Flüge durch Eurowings finden laut Klaus plangemäß statt.

Der Innsbrucker Flughafen ist vom Streik überhaupt nicht betroffen. Die Lufthansa selbst führt von und nach Innsbruck selbst keine Flüge durch. Die Strecke Innsbruck – Frankfurt wird von der AUA im Auftrag der Lufthansa bedient.

Die AUA reagierte auf den Streik bei ihrer Mutter mit dem Einsatz größerer Flugzeuge auf den Strecken von Wien nach Frankfurt und München. In Summe werden am Mittwoch 300 Sitze mehr angeboten. Für Donnerstag sind ähnliche Pläne in Arbeit, hieß es von der AUA.

Keine Lösung in Sicht

Die Lufthansa-Piloten sind wie berichtet in der Nacht zum Mittwoch in einen zweitägigen Streik getreten. Allein am Mittwoch fallen wegen des mittlerweile 14. Streiks der Piloten 876 Flüge aus. Rund 100.000 Passagiere sind an diesem Tag laut der Lufthansa betroffen.

Das Unternehmen drängt die Gewerkschaft VC zu einer Vermittlung. "Wir sagen: Wir müssen die Schlichtung haben", sagte Lufthansa-Sprecher Martin Leutke im ZDF-"Morgenmagazin". Er warf der VC vor, sie sei "mehr an einer Eskalation interessiert als an einer zielorientierten Lösung des Konflikts".

Zugleich betonte das Unternehmen seine Bereitschaft zu neuen Tarifverhandlungen. Doch der Tarifstreit scheint derzeit festgefahren: Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) drohte mit einer Fortsetzung des Arbeitskampfs.

Die Gewerkschaft verteidigte den neuen Streik. "Wir sind abgekoppelt worden von der Lohnentwicklung in Deutschland in den letzten fünf Jahren und da möchten wir nicht länger zuschauen", sagte VC-Sprecher Jörg Handwerg im "Morgenmagazin". Solange "kein verhandlungsfähiges Angebot" von der Lufthansa komme, könne es immer wieder zu neuen Ausständen kommen. Eine Schlichtung hatte die VC bereits am vergangenen Mittwoch abgelehnt.

"Kein seriöses Angebot"

Den Piloten hatte die Airline zuletzt ein Lohnplus von 2,5 Prozent bis Ende 2018 angeboten. "Das ist aus unserer Sicht kein seriöses Angebot", sagte Handwerg. Die VC verlangt Tariferhöhungen von zusammen 22 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren bis April 2017. Die Gewerkschaft verweist darauf, dass es sei fünf Jahren keine Gehaltserhöhungen gegeben habe, während das Unternehmen Milliardengewinne eingefahren habe.

Der Anlass des aktuellen Streiks sind die Forderungen zum Gehalt der rund 5.400 betroffenen Piloten von Lufthansa, Lufthansa Cargo und der Tochtergesellschaft Germanwings. (APA, Reuters, 23.11.2016)