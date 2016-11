Konsolen-Guide 2016: Unsere Empfehlungen für PS4, Wii U und Xbox One

wirspielen

Wii U (UVP: 249 Euro)

Es gibt nichts schön zu reden: Die Wii U ist ein Auslaufmodell. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht lohnen würde, das eine oder andere Schnäppchen abzustauben und in den reichhaltigen Back-Catalog an schönen Games abzutauchen. Denn trotz des ausbleibenden Massenerfolgs sind in den vergangenen Jahren feine Perlen für das System erschienen gerade auch für jüngere Semester und Familien. Nur ein wichtiger Tipp für Späteinsteiger: Kaufen sie Wii-U-Spiele nicht als Download, denn diese sind nicht an den Account, sondern an die Hardware gebunden!

Fünf großartige, exklusive Wii-U-Spiele:

