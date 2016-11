Hans Peter Haselsteiner und der deutsche Flughafenbetreiber Fraport könnten sich an der Ausschreibung beteiligen

Wien – Die notwendige Sanierung der Landebahn am Klagenfurter Flughafen ist nunmehr abgeschlossen – im Zeitplan und unter den budgetierten Kosten. Nun wird der mehrheitliche Verkauf des Airports ausgeschrieben. Getüftelt wird derzeit noch daran, welche Auflagen der künftige Eigentümer – derzeit Land Kärnten und Stadt Klagenfurt – erfüllen muss. Kärnten will sich, so ist zu hören, Vetorechte einräumen lassen.

Der Industrielle Hans Peter Haselsteiner hat derzeit, trotz ursprünglichen Interesses, kein Interesse an einem Einstieg. Im Sommer des Vorjahres wurde die Idee präsentiert, die Investoren wollten für zehn Millionen Euro rund 74 Prozent erwerben. Insider sagten zum STANDARD, sie erwarten, dass sich Haselsteiner mit Investoren an der Ausschreibung für den Flughafen Klagenfurt beteiligen könnte. Im Gespräch ist aber auch der deutsche Flughafenbetreiber Fraport. Fraport mit Sitz in Frankfurt hat bereits den Flughafen Laibach/Slowenien erworben. Da Fraport unter einem Investitionsdruck stehe, wäre es nicht unwahrscheinlich, dass Fraport ein Angebot legt. Nicht zuletzt um die Konkurrenzsituation zwischen Laibach und Klagenfurt auszuschalten. Strabag-Gründer Haselsteiner wiederum betreibt seit vielen Jahren am Flughafen in Klagenfurt die Goldeck-Air als Taxiflugunternehmen auch für seine Privatflüge und hat demgemäß ein großes Interesse daran, dass der Flughafen erhalten bleibt. (cr, 23.11.2016)