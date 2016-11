"Große Chance der Chöre": Finale der ORF-Musikshow am Freitag

Für acht Ensembles wird es ernst – Live um 20.15 Uhr auf ORF 1

Wien – Aus 66 mach 8: Wie im Vorjahr sucht der ORF aktuell das beste Vokalensemble des Landes. Am Freitag geht das Finale der zweiten Staffel der Musikshow "Die große Chance der Chöre" über die Bühne, für das sich acht Gruppen qualifizieren konnten. Sie müssen sich miteinander messen und so den Nachfolger der Vorjahresgewinner Piccanto bestimmen. Für den Sieg gibt es 50.000 Euro.

Insgesamt 66 Acts waren bei den Castingshows dabei, die Mitte Oktober starteten. Für Ladies and Gentleman, das VOK, die Gumpoldskirchner Spatzen, Young Roses, 4ME, die Musikmittelschule Gumpoldskirchen, die Sängerrunde Pöllau und Seicento wird es am Freitag ab 20.15 Uhr (live auf ORF 1) ernst.

Spielregeln

Zunächst müssen immer zwei Gruppen gegeneinander antreten, wobei das Publikum danach per Speedvoting über den Aufsteiger entscheidet. Ein Chor hat zudem die Chance, per Wildcard weiterzukommen – hier ist die Jury, bestehend aus Fräulein Mai, Dorretta Carter, Oliver Pocher und Ramesh Nair, am Wort.

Im letzten Schritt können die verbliebenen fünf Ensembles nochmals mit einer Performance versuchen, das Publikum zu überzeugen. Danach entscheiden die Fernsehzuschauer mittels Televoting über den Sieger. Durch die Show führen Andi Knoll und Kristina Inhof. Mit der Quote dürfte der ORF zufrieden sein. Die Show am letzten Freitag versammelte durchschnittlich rund 600.000 Zuschauer vor den Fernsehschirmen und kam auf einem Marktanteil von 24 Prozent. (APA, red, 23.11.2016)