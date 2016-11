E-Autos sollen ab 2017 mit 4.000 Euro pro Pkw gefördert werden

Grünes Nummernschild und Kaufprämie für E-Autos kommen, auch für die Ladeinfrastruktur gibt es Unterstützung. Insgesamt umfasst das Paket 72 Millionen Euro

Wien – Rund 8.600 Elektroautos zählt Österreich bisher, heuer sollen 4.500 neu zugelassen werden. Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, soll nun ein am Mittwoch in Wien vorgestelltes Förderungspaket im Umfang von insgesamt 72 Millionen Euro einen richtigen Schub bringen. Finanziert zu je einem Drittel vom Bundesministerium für Verkehr, dem Umweltministerium und der Automobilbranche.

Wobei es die Österreicher besser machen wollen als die deutschen Nachbarn, deren Ankaufförderung sich eher als Ladenhüter erweist, wie Minister Jörg Leichtfried erklärt: "Wir unterscheiden uns deutlich von Deutschland, denn wir haben ein richtiges Paket geschnürt."

Anträge ab März

Konkret wird ab März kommenden Jahres (Stichtag der Gültigkeit ist bereits der 1. Jänner 2017) der Kauf von Privatfahrzeugen, die ausschließlich mit Elektroantrieb oder einem Brennstoffzellenantrieb ausgestattet sind, mit 4.000 Euro gefördert – sogenannte Plug-in-Hybride mit 1.500 Euro. Ein teurer Tesla wird übrigens nicht gefördert, denn ab einem Nettolistenpreis von 50.000 Euro ist mit der Unterstützung Schluss. Ausgenommen sind auch Plug-in-Hybride mit Dieselantrieb, "weil der Diesel etwas in Verruf geraten ist", sagt Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure. Dass die Automobilwirtschaft nun möglicherweise einfach andere Rabatte zugunsten jener für E-Mobilität streicht, glaubt Kerle nicht: "Garantieren kann man das nicht, aber ich glaube schon, dass der Rabatt in der Regel zusätzlich zu den normalen Nachlässen kommen wird."

Förderungen für Betriebe und Vereine

Auch Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine können Förderungen in Anspruch nehmen: 3.000 Euro gibt es für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb beziehungsweise 1.500 Euro für Plug-in-Hybride – in Summe stehen 48 Millionen Euro für E-Pkws zur Verfügung. Weitere fünf Millionen Euro können Interessenten für Elektrozweiräder und leichte E-Nutzfahrzeuge abrufen. Dass diese Summen ausgeschöpft werden, davon geht Leichtfried nicht aus.

Daneben soll aber auch durch finanzielle Anreize der Schwachstelle fehlende Infrastruktur zu Leibe gerückt werden. Der Bau von öffentlich zugänglichen Schnellladestationen wird ab dem kommenden Jahr mit 10.000 Euro je Ladestation gefördert, die Kosten für eine solche liegen derzeit bei rund 90.000 Euro. Für Private steht als Bonus zum Kauf von Elektroautos eine Förderung in Höhe von 200 Euro für die Anschaffung einer Wallbox oder eines intelligenten Ladekabels zur Verfügung.

Ladeinfrastruktur und grünes Nummernschild

Auch der Ausbau der E-Lade-Infrastruktur an Bahnhöfen und Autobahnen soll vorangetrieben werden, so Leichtfried. So sind an Park-&-Ride-Anlagen an Bahnhöfen insgesamt 50 neue Ladestationen geplant. Die ersten Standorte sollen bis Mitte 2017 mit Ladestationen ausgestattet werden. Am hochrangigen Straßennetz soll an allen Raststationen eine Schnellladeinfrastruktur bereitstehen, bis 2020, so der Plan, sollen Ladestationen flächendeckend vorhanden sein.

Als besonderes Zuckerl betrachtet der Verkehrsminister das spezielle Verkehrszeichen. Wer sich ein Elektroauto anschafft, bekommt nämlich ein grünes Schild. Das soll mit einigen Vorteilen verbunden sein, die aber auf kommunaler Ebene noch geklärt werden müssen. Angedacht ist Gratisparken, die Nutzung der Busspur und die Erweiterung von Lieferzonen und Lieferzeiten. Nichts ändern wird sich an den Tempolimits im Rahmen der IG-Luft.

Umweltminister Andrä Rupprechter skizziert das Ziel so: "Wir bringen damit 16.000 neue E-Autos auf die Straße und damit die E-Mobilität in Fahrt." Kritik kommt vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Dem VCÖ stößt sauer auf, dass auch Hybridfahrzeuge gefördert werden. "Laut einer umfassenden Studie sind die tatsächlichen CO2-Emissionen von Plug-in-Hybrid-Pkws fast dreimal so hoch wie in Herstellerangaben versprochen", so der VCÖ. (rebu, 23.11.2016)