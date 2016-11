Van der Bellens Ehefrau wählt Van der Bellen

Doris Schmidauer in Video: "Meine Stimme hat er"

Wien – Bisher eher zurückhaltend, hat sich nun auch Doris Schmidauer im Wahlkampf zu Wort gemeldet. Die Ehefrau von Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen steht im Zentrum eines am Mittwoch veröffentlichten Videos, das sie an der Seite ihres Mannes zeigt und in dem sie ihre Erwartungen an den künftigen Bundespräsidenten formuliert. "Meine Stimme hat er", ist ihr – wenig überraschendes – Fazit.

Das Video zeigt die gebürtige Oberösterreicherin während diverser Wahlkampfauftritte. Sie spricht aus dem Off, unterlegt vom bekannten Bild- und Sounddesign früherer Van-der-Bellen-Spots. "Ich glaube, dass mein Mann jemand ist, der einfach gut zuhören kann", meint sie darin. Er verspreche nichts, was er nicht halten könne, und sei sich, so ihr Vorgriff auf einen allfälligen Wahlsieg, immer der Verantwortung als Bundespräsident auf das Höchste bewusst.

Seit 2015 verheiratet

"Meine Stimme hat er. Und das sage ich Ihnen jetzt nicht nur als Ehefrau, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass er der richtige Mann für das Amt des Bundespräsidenten ist", so die Frau des Kandidaten. Aus ihrer Sicht müsse das Staatsoberhaupt "ein offener, ein toleranter Mensch sein, jemand, der Zuversicht ausstrahlt, der Haltung beweist. Er sollte sich unbedingt den Menschenrechten verpflichtet fühlen".

Schmidauer, Geschäftsführerin im Grünen Parlamentsklub, hat lange Jahre mit Van der Bellen zusammengearbeitet. Seit dem Vorjahr sind die beiden verheiratet. Im Wahlkampf war sie präsent, äußerte sich bisher aber kaum öffentlich. In der finalen Phase sei ihr dies aber nun ein Anliegen, sagte sie zur APA. Im Wahlkampfteam hieß es, man versuche mit dem Spot auch traditioneller gesinnte Wählerschichten zu erreichen. (APA, 23.11.2016)