New York Knicks prolongieren Lauf

Fünfter Sieg in Folge vor heimischer Kulisse

New York – Die New York Knicks sind im Madison Square Garden derzeit nicht zu biegen. Mit einem 107:103 gegen die Portland Trail Blazers holten sie am Dienstag den fünften Sieg in Folge vor heimischer Kulisse. Der 2,21 Meter große Lette Kristaps Porzingis warf dabei 31 Punkte für die Knicks, die nach 14 Saisonspielen nun bei sieben Siegen halten. (APA/Reuters, 23.11.2016)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

New York Knicks – Portland Trail Blazers 107:103

Atlanta Hawks – New Orleans Pelicans 94:112

Denver Nuggets – Chicago Bulls 110:107

Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder 111:109