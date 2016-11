Die Filmstarts der Woche

foto: warner

Sully (USA 2016, 96 min)

Regie: Clint Eastwood

Mit: Tom Hanks, Laura Linney, Aaron Eckhart, Anna Gunn, Autumn Reeser

208 Sekunden, die über Leben oder Tod von 155 Menschen entscheiden: Vor mehr als sieben Jahren versagten in New York bei einer Passagiermaschine nach Vogelschlag beide Triebwerke und musste am Hudson notwassern. Alle Insassen überlebten. Das "Wunder vom Hudson" hat Oscarpreisträger Clint Eastwood nun mit Tom Hanks in der Hauptrolle als Pilot Chesley "Sully" Sullenberger verfilmt.