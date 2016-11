Macbook Pro: "Doom" dank Facebook-Entwickler auf Touchbar spielbar

Das Bild ist zwar extrem flach und breit, aber es funktioniert

Ein Entwickler des sozialen Netzwerks Facebook namens Adam Bell hat den Uralt-Egoshooter "Doom" auf die Touch Bar des neuen Macbook Pros portiert. Wie in einem Video zu sehen ist, kann man sich so eine ziemlich flüssig durch die Monsterhorden ballern. Der Nachteil: Das Bild ist extrem flach und in die Breite gezogen.

diffractive "Doom" auf der MacBook Pro Touch Bar

Weil's geht

Um Spielbarkeit ging es Bell dabei wohl aber so oder so nicht. Anstelle dessen wollte er einfach beweisen, dass es möglich ist. Bei der Präsentation des neuen Macbook Pros vergangenen Oktober erklärte Apple, dass man sich auf viele bislang nicht erwartete Anwendungsbeispiele für die Touchbar freue. Bislang wird sie von Softwareherstellern vor allem als virtuelle Werkzeugleiste für Programme wie Final Cut oder Photoshop eingesetzt. "Doom" spielt sich unterdessen sicher besser in der aktuellen Neuauflage für PC und Konsole. (zw, 23.11.2016)