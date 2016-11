Mann biss deutschen Polizeihund in die Schnauze

Ladendieb trotz heftiger Gegenwehr festgenommen

Meschede – Ein Ladendieb hat im Sauerland in Deutschland einen Polizeihund gebissen. Der Mann hatte offenbar mit zwei Komplizen einen Diebstahl in einem Supermarkt begangen und war später von der Polizeihündin "Pepper" in einem Waldstück aufgestöbert worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Bei der anschließenden Festnahme biss der Mann die Diensthündin in die Schnauze und die Hundeführerin in die Hand.

Die Polizeibeamtin und der alkoholisierte Täter mussten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. "Pepper" überstand den Einsatz ohne Blessuren. Den beiden mutmaßlichen Komplizen des "bissigen" Diebs gelang die Flucht. (APA, 23.11.2016)