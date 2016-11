"Toni Erdmann" für Independent Spirit Awards nominiert

Deutsch-österreichische Koproduktion unter fünf Anwärtern als bester Auslandsfilm

Los Angeles – Die deutsch-österreichische Tragikomödie "Toni Erdmann" hat im kommenden Februar Chancen auf einen Independent Spirit Award. Maren Ades Vater-Tochter-Film ist unter den fünf Anwärtern als bester Auslandsfilm bei der Vergabe der Indie-Preise, die traditionell einen Tag vor der Oscar-Gala verliehen werden. Die Nominierungen für Hollywoods Alternativauszeichnung wurden am Dienstag bekanntgegeben.

Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek verkörpert in "Toni Erdmann" den Alt-68er Winfried, der sich bei einem Besuch in Bukarest seiner entfremdeten Tochter Ines (Sandra Hüller) mit falschen Zähnen und Perücken annähert. Der Streifen wurde seit seiner umjubelten Uraufführung bei den Filmfestspielen Cannes u.a. von der Internationalen Filmkritiker-Vereinigung (Fipresci) zum besten Film des Jahres gekürt und geht für Deutschland ins Rennen um den Auslands-Oscar.

Favoriten für die Spirit Awards sind mit je sechs Nominierungen "American Honey" mit Shia LaBeouf als junger Herumtreiber und "Moonlight" über das Erwachsenwerden eines schwulen Schwarzen in Florida. Mit diesen beiden Filmdramen konkurrieren "Chronic", "Jackie" und "Manchester by the Sea" um die Trophäe für den besten Spielfilm.

Schauspieler wie Annette Bening ("20th Century Women"), Isabelle Huppert ("Elle"), Natalie Portman ("Jackie"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") und Tim Roth ("Chronic") können auf Preise hoffen.

Die Spirit Awards zeichnen Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 20 Millionen Dollar gekostet haben, also knapp 19 Millionen Euro. In den vergangenen drei Jahren holten die Siegerfilme "Spotlight", "Birdman" und "12 Years a Slave" jeweils auch den Oscar als bester Film. (APA, 23.11.2016)