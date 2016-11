Underscares: "Outlast 2"-Hersteller verkauft spezielle Windel für Horrorspiel-Fans

"Damit Spieler virtuellen Terror erleben können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ihr Ego zu besudeln"

Für die im Frühling 2017 erscheinende Horrorspielfortsetzung "Outlast 2" hat sich Hersteller Red Barrel eine unbequem passende Marketingaktion einfallen lassen. Über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter können Fans die Produktion einer stilgerechten Windel für schreckhafte Spieler finanzieren. Dabei handele es sich nicht um einen Scherz, die so genannten "Underscares" seien echt, heißt es in der Kampagne des kanadischen Studios.

"In Zusammenarbeit mit lokalen Händlern haben wir einen Windel-Prototyp entwickelt, der Praktikabilität, Komfort und Style kombiniert, damit Spieler virtuellen Terror erleben können, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, ihr Ego (oder ihre Hose) zu besudeln", so die Beschreibung.

red barrels Kickstarter-Trailer zu den Underscares

Deluxe-Windel

Unterstützer können für umgerechnet knapp 7 Euro entweder ein Bastelkit für die Underscares erwerben oder um rund 38 Euro eine fertige Windel inklusive der PC-Version von "Outlast 2" erwerben. Teurere Angebote inkludieren eine Deluxe-Version der tropfsicheren Unterhose.

Um die Produktion der Underscares zu finanzieren, wollen die Entwickler mindestens 40.000 kanadische Dollar (27.400 Euro) sammeln. Die Produktion des Spiels "Outlast 2" sei davon aber nicht abhängig. Dieses sei bereits durch den erfolg des Vorgängers sichergestellt worden.

gamespot Gameplay-Video zu "Outlast 2"

Winterschrecken

In "Outlast 2" begibt man sich, wie berichtet, als Kameramann mit seiner Frau in die weiten Landstriche Arizonas. Dort soll der Mord an einer schwangeren Unbekannten geklärt werden. Wie bereits der erste Teil bedient sich die Fortsetzung der Nachtsicht-Optik. Zwischen Farmhäusern, Maisfeldern und Wüstengegenden, strauchelt man zu nächtlicher Stunde durch das Gebiet und flieht vor mysteriösen Verfolgern, die einem auflauern. Nicht kämpfen, sondern verstecken und flüchten lautet die Devise. Eine Demo für PS4 steht bereits zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die finale Version wird auch für PC und Xbox One erscheinen. (zw, 23.11.2016)