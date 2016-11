Hollande will offenbar am 10. Dezember über Kandidatur entscheiden

Umfragewerte des amtierenden französischen Präsidenten im Keller

Paris – Frankreichs Staatschef François Hollande will nach Angaben eines Parteikollegen am 10. Dezember bekanntgeben, ob er für eine zweite Amtszeit kandidiert. "Der Präsident der Republik hat gesagt, dass er seine Antwort am 10. Dezember geben wird", sagte der Fraktionschef der Sozialisten im Senat, Didier Guillaume. Er kenne Hollandes Entscheidung nicht, versicherte er am Dienstag im Sender "Public Senat".

Die Entscheidung des amtierenden Präsidenten wird mit Spannung erwartet. Seine Umfragewerte liegen im Keller, auch im eigenen Lager ist Hollande nach Konflikten über Wirtschaftsreformen und freimütigen Äußerungen in einem Enthüllungsbuch angeschlagen. Seine Sozialisten wollen ihren Kandidaten bei Vorwahlen Ende Jänner küren. Die Franzosen wählen ihren neuen Präsidenten dann in voraussichtlich zwei Wahlgängen am 23. April und am 7. Mai. (APA, 23.11.2016)