Sobotka will nicht auf Asylobergrenze in Gesetz verzichten

Innenminister spricht von "ewigem Provozieren" der SPÖ

Auch wenn die von der Koalition vereinbarte Obergrenze für Asylverfahren wohl heuer nicht mehr erreicht wird, will sie Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) ins Gesetz schreiben. 37.500 Asylanträge: Mehr sollen in einem Jahr in Österreich nicht eingebracht werden können. Jeder weitere Antrag soll ins darauffolgende Jahr verschoben werden. Bis Oktober waren es heuer rund 30.000 Verfahren.

Der Vorschlag des Innenministers, der seit Wochen im Verteidigungsministerium von Hans Peter Doskozil (SPÖ) geprüft wird, ist nicht unumstritten. In Auftrag gegebene Rechtsgutachten schließen eine Obergrenze zwar nicht aus, doch sagte der Jurist und Europarechtler Walter Obwexer bereits Anfang des Jahres, dass eine absolute Zahl nicht ins Gesetz geschrieben werden dürfte, das sei völkerrechtlich nicht erlaubt. Dass Asylverfahren ins darauffolgende Jahr geschoben werden, sei zwar möglich, doch nicht in jedem Fall. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nannte das Papier sogar einen "verfassungswidrigen Entwurf".

Keine Kritik Sobotkas an Doskozil

Im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch versteht Sobotka die Kritik – vor allem des Koalitionspartners – nicht. "Das ewige Provozieren ist nicht sehr hilfreich", sagt er im Interview. Auf die Festschreibung der Obergrenze im Gesetz will er nicht verzichten: "Dann muss man die ganze Regierungsbeschlussfassung revidieren. Dann hat das keinen Wert", so Sobotka. Den Grund für das Stillschweigen des Verteidigungsministeriums sieht er nicht bei Minister Doskozil: "Ich glaube, dass er absolut meines Sinnes ist. Aber offenbar hat er mit dem einen oder anderen in der SPÖ seine liebe Not." (red, 23.11.2016)