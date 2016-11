Amazon vermittelte Aufträge zum Schreiben von Fake-News

Arbeitsaufträge auf Clickworker-Plattform Mechanical Turk aufgetaucht

Rechtsextreme Webseiten setzen offenbar auf Amazons Jobvermittlungsplattform Mechanical Turk, um Autoren für gefälschte Nachrichten zu finden. Auf der Plattform sind mehrere Arbeitsaufträge aufgetaucht, bei denen Bewerber instruiert werden, im Stil von "Rush Limbaugh, Alex Jones und anderen weißen nationalistischen Medienpersönlichkeiten" zu schreiben. Die Bewerber sollen sich nicht daran stören, dass Verschwörungstheorien verbreitet werden. "Du bist jetzt ein Reporter!", heißt es in der Jobbeschreibung.

Nationalistische Webseiten



In einem der via Amazon angebotenen Jobaufträge solle es etwa darum gehen, dass "die erste lesbische Bischöfin von Stockholm Christus verlässt und Mohammed willkommen heißt". Dieser Artikel ist mittlerweile bereits auf der nationalistischen Webseite "The Goldwater" publiziert worden. Über Amazons Mechanical Turk werden normalerweise Minijobs vermittelt, die einfach von zu Hause aus durchgeführt werden können, etwa die Transkription von Audiofiles oder das Ausfüllen von Umfragen. Für die angesprochenen Artikel werden Nutzern fünf Dollar Honorar versprochen.

Facebook und Google: Kein Geld für Fake-News-Seiten



Fake-News stehen vor allem seit der US-Wahl im Fokus der Aufmerksamkeit. Beobachter denken, dass die Verbreitung von Falschmeldungen auf Facebook das Wahlergebnis beeinflusst hat. Facebook und Google haben nun Schritte angekündigt, um die Verbreitung von Fake-News einzudämmen. So sollen Plattformen, die auf Falschmeldungen setzen, aus dem Werbenetzwerk der zwei Konzerne ausgeschlossen werden. Oft geht es neben politischer Propaganda auch um ökonomische Faktoren, da Fake-News für hohe Klickzahlen und Werbeeinnahmen sorgen. (red, 23.11.2016)