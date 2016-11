Ursache vorerst unklar

St. Johann – Einsatzkräfte haben nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) eine Leiche in einer der Wohnungen entdeckt. Laut ersten Informationen der Polizei brach zunächst aus bisher unbekannter Ursache gegen 19.00 Uhr ein Feuer aus, ehe es in weiterer Folge zu einer Explosion kam. Was genau detoniert war, war bis dato unbekannt. (APA, 22.11.2016)