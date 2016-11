Trump: Gewisser Zusammenhang zwischen Klimawandel und Mensch

Designierter US-Präsident will Rückzug aus Klimaabkommen "genau prüfen" – Trump will Frieden zwischen Israel und Palästina vermitteln

Washington – Donald Trump sieht einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und menschlichem Einfluss. "Irgendwie, es hängt davon ab, wie viel", sagte der designierte US-Präsident am Dienstag in einem Interview der "New York Times", aus dem Reporter der Zeitung live berichteten.

Unter Bezug auf Regulierungen sagte Trump, er denke beim Thema Klimawandel immer auch an die Kosten für die US-Unternehmen und die Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit.

Auf die Frage, ob sich die USA unter seiner Führung aus internationalen Klimaabkommen zurückziehen würden, sagte Trump: "Ich werde das sehr genau prüfen. Ich stehe dem Ganzen offen gegenüber." Im Wahlkampf hatte Trump einen menschengemachten Klimawandel negiert und gesagt, er wolle entsprechende Vereinbarungen aufkündigen.

Nahost-Frieden

Ebenfalls im Gespräch mit der "Times" hat sicher künftige US-Präsident als Friedensvermittler zwischen Israel und den Palästinensern angepriesen. "Ich würde gern derjenige sein, der zwischen Israel und den Palästinensern Frieden geschaffen hat", sagte Trump laut "NYT" am Dienstag. "Das würde so eine große Errungenschaft sein."

Als Vermittler brachte Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner ins Gespräch. Kushner ist mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet. Kushner ist ein orthodoxer Jude. Ivanka Trump trat zum Judentum über, als sie 2009 heirateten.

Trump kündigte im Wahlkampf an, er wolle Jerusalem – dessen Ostteil Israel völkerrechtswidrig annektiert hat – als "unteilbare Hauptstadt" Israels anerkennen. Die israelische Rechte verspricht sich von der Wahl Trumps zum US-Präsidenten Erleichterungen bei der Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten und ein Abrücken der USA von den Gesprächen über einen eigenständigen Palästinenserstaat. (red, APA, 22.11.2016)