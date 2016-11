Jugendliche Migranten übersetzen "Soko Donau" ins Arabische

Martin Schlögl von Goodton: "Ein Versuchsballon, der super aufgestiegen ist" – Initiatoren wollen Projekt "Soko Danub" fortsetzen und hoffen auf finanzielle Unterstützung

Wien – Die "Soko Donau"-Folge "Die letzte Vorstellung" spielt im Zirkusmilieu, die Kommissare müssen den Mord an einer Frau aufklären, verdächtigt wird zuerst ihr Exfreund. Aber dann tauchen immer mehr Zweifel auf. Dieser Fall aus dem Jahr 2014 wurde von jugendlichen Migranten jetzt ins Arabische übersetzt und synchronisiert und feiert als "Soko Danub" beim Menschenrechtsfilmfestival "This Human World" am 2. Dezember im Wiener Metrokino Premiere.