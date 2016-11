Magna-Europa-Chef: "Tesla ist eine gute Marketingmaschine"

STANDARD: Graz steckt in einer Übergangsphase. Der Mini ist am Auslaufen, der BMW noch nicht angelaufen. 2017 soll der Standort wieder boomen. 2015 wurden um 17 Prozent weniger Autos gebaut als 2014. Im ersten Quartal 2016 betrug das Minus 23 Prozent. Wie schaut es im Gesamtjahr aus?

Apfalter: Graz ist nach wie vor das Rückgrat unserer Entwicklungsleistungen, aber wir forschen weltweit. Wir müssen in puncto Innovation, Technik, Geschwindigkeit zum Markt wettbewerbsfähig sein. Es wird spannend, wie sich das entwickeln wird. Ich bin sicher, dass in einigen Jahren nicht nur traditionelle Autohersteller Autos produzieren und nichttraditionelle Autohersteller Mobilitätsdienstleistungen anbieten. Ob das zwei Räder hat oder vier, werden wir sehen.

Apfalter: Ich habe bis jetzt keinen Anruf bekommen. Die machen die Dinge selbst, obwohl es eine große Aufgabe ist, von 70.000 Autos auf fast eine halbe Million zu beschleunigen. So etwas hat es in der Geschichte noch nicht gegeben.

Magna in Graz steckt derzeit in einer Übergangsphase. Der Mini ist am Auslaufen und der BMW noch nicht angelaufen. Derzeit werden die Leute im großen Stil ausgebildet. Fix ist nun auch, dass man das erste Elektro-Auto von Jaguar Landrover bauen wird. Dennoch glaubt Günther Apfalter, Chef von Magna Europe, dass E-Mobilität noch länger ein Nischendasein fristen wird. Bei der Standort-Wahl für ein neues Werk ist auch Österreich im Rennen.

Günther Apfalter (55), ist seit 2011 Präsident von Magna Europe. Der Zulieferer entwickelt und fertigt an über 150 Standorten in Europa Autos und Komponenten. Magna Steyr mit Hauptsitz in Graz ist das einzige Magna-Werk weltweit, in dem ganze Fahrzeuge zusammengebaut werden.