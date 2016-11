Bleiben Sie Ihrem Mobilfunker treu?

Niedrige Mobilfunktarife verleiten Kunden dazu, den Provider zu wechseln. Große Handynetzbetreiber sind im Preiskampf mit Diskontern

Derart niedrige Mobilfunktarife hat man in Österreich noch nie gesehen. Im aktuellen Weihnachtsgeschäft liefern sich Diskonter und alteingesessene Handynetzbetreiber eine muntere Preisschlacht, deren Ende nicht in Sicht ist. Beinahe täglich werden derzeit neue Niedrigangebote präsentiert. Für Konsumenten lohnt sich ein Blick auf Vergleichsportale wie tarife.at oder durchblicker.at, wenn man seinen Mobilfunker wechseln oder seinen Tarif optimieren will.

Bisher konnten die Diskonter, die sich als sogenannte virtuelle Mobilfunker in bestehende Netze einmieten, den etablierten Anbietern zwar hunderttausende Kunden abjagen, eine wirkliche Bedrohung sind sie aber derzeit nicht. A1, 3 und T-Mobile schreiben solide Umsätze und Gewinne. Trotzdem will man nicht untätig zusehen und sich nicht die "Butter vom Brot nehmen lassen", wie ein 3-Manager dem STANDARD sagt.

Smartphone ohne Vertrag

Die drei Großen am Markt versuchen, den Druck mit ihren eigenen Billigmarken abzufedern, zudem haben sie die Subventionen teurer Smartphones radikal reduziert. Das iPhone 7 von Apple ist sogar billiger, wenn man es im Handel kauft und mit einem aktuellen SIM-only-Tarif kombiniert.

Ob die drei großen Handynetzbetreiber das richtige Rezept gefunden haben, wird sich im kommenden Jahr zeigen. Wenn das Wachstumstempo der Billiganbieter nicht abgebremst werden kann, werden diese 2017 über eine Million Kunden zählen und Umsätze erzielen, die den großen Anbietern fehlen. Auch wird der Druck durch neue Anbieter weiter steigen, da noch in den kommenden Monaten weitere neue Player den Markt betreten werden. Bereits im November startet mit Rapid Mobile ein weiterer Herausforderer.

Wechseln Sie den Mobilfunkanbieter?

