Solar Impulse 2 kehrt in Kisten verpackt zurück in die Schweiz

Zerlegtes Solarflugzeug kam in Boeing aus Abu Dhabi

Dübendorf – Das Solarflugzeug Solar Impulse 2 ist nach seiner Weltumrundung wieder in der Schweiz. Zerlegt und in Kisten verpackt traf es am Dienstag an Bord einer Boeing 747 aus Abu Dhabi auf dem Militärflugplatz Dübendorf bei Zürich ein.

Die Piloten Bertrand Piccard und Andre Borschberg beobachteten vom Boden aus, wie die Frachtmaschine ihr Flugzeug, mit dem sie nur mit Solarenergie die Welt umrundet hatten, nach Dübendorf brachte. "13 Jahre lang haben wir nur für die Solar Impulse gelebt", sagte Piccard vor Medienvertretern und interessierten Beobachtern. "Sie war unser Baby, unser Haus, unser Freund und unser Werkzeug für zwei Jahre."

1.300 Flugstunden sind übrig

Man wolle die Solar Impulse 2 eigentlich im Flugbetrieb halten, obwohl der Aufwand für einen Flug sehr groß sei, sagte Borschberg. Von den 2.000 Flugstunden, auf welche die Maschine ausgelegt ist, bleiben noch 1.300 übrig. Man denke auch darüber nach, das Solarflugzeug einem Museum zu übergeben. Vorerst bleibt die Solar Impulse in Dübendorf. Im Rahmen des Projektes sollen nun die Elektromotoren weiterentwickelt werden.

2009 hob der Prototyp des Solarfliegers auf dem Militärflugplatz zum Erstflug ab. Dieser dauerte 30 Sekunden. 2015 pilotierten Piccard und Borschberg abwechselnd das Elektroflugzeug in östlicher Richtung um den Globus. Auf Hawaii mussten sie einen längeren Reparaturaufenthalt einlegen, weil die Akkus auf dem längsten und gefährlichsten Teilstück zwischen Japan und Hawaii überhitzt und beschädigt worden waren. (APA, 22.11.2016)