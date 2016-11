TV- und Radiotipps für Mittwoch, 23. November

23.30 GRENZÜBERTRITTE Dallas Buyers Club (USA 2013, Jean-Marc-Vallée) Dallas, 1985: Ron Woodroof (Matthew McConaughey) steht auf Rodeo, Glücksspiel, Whiskey, Kokain und Frauen. Schlägereien und ungeschützter Sex mit Prostituierten gehören für ihn zum Alltag, bis er selbst an Aids erkrankt. Zusammen mit dem ebenfalls HIV-infizierten Transvestiten Rayon (Jared Leto) gründet er einen Beschaffungsring für Medikamente. McConaughey, der für die Rolle auf 64 Kilo abmagerte, und Leto erhielten einen Oscar für ihr Schauspiel. Bis 1.15, BR

23.05 REPORTAGE Weltjournal +: Kriegsmüll – die tickende Zeitbombe Nach 1945 haben die Alliierten ihre überschüssige Munition vor europäischen Küsten im Meer versenkt. Allein in deutschen Hoheitsgewässern liegen 1,6 Millionen Tonnen Waffenschrott – eine tickende Zeitbombe für die Umwelt. Bis 23.50, ORF 2

22.55 DISKUSSION Dialogforum: Generation What Eine Debatte mit Tobias Bönte (Bayerischer Rundfunk), dariadaria (Bloggerin), Lisa Eckart (Kabarettistin), Fritz Jergitsch, (Die Tagespresse), KsFreak (Youtuber), Florian Oberhuber (Sora). Moderation: Philipp Hansa (Ö3). Bis 0.00, ORF 3

22.45 HANDWERKSKUNST Mademoiselle Chambon (F 2009, Stéphane Brizé) Jean (Vincent Lindon) ist ein einfacher Maurer und ein bescheidener Familienmensch. Doch seine Bescheidenheit löst sich in Luft auf, als er die Lehrerin (Sandrine Kiberlain) seines Sohnes kennenlernt. Die zarte Zuneigung der beiden zueinander kann nicht bestehen, da Welten zwischen ihnen liegen. In der feinfühligen Adaption des gleichnamigen Romans von Éric Holder liegt die Schönheit der Gefühle zwischen den Bildern. Der Nachgeschmack des Films ist sanft wie eine Feder, doch er vergeht nicht sofort. Bis 0.20, RBB

22.30 MAGAZIN Menschen & Mächte: Bosnien, es war einmal Franz Josephs Land Friedrich Orter war lange für den ORF an Kriegsschauplätzen. Mit dem Schauspieler Erwin Steinhauer fährt er hundert Jahre nach dem Tod Kaiser Franz Josephs nach Bosnien und knüpft Verbindungen zu heute: Er berichtet von einem Land, dessen offene Wunden nach drei mörderischen Kriegen offenbar nicht vernarbt sind. Bis 23.30, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION Die Akte D.B. Cooper Am 24. November entführte Dan Cooper eine Boeing 727 auf dem Weg nach Seattle. Er verlangt 200.000 Dollar und vier Fallschirme. Der Coup gelingt, auch 45 Jahre danach bleibt der Fall ungeklärt, Cooper ist bis heute nicht gefasst. Der Sender History rollt die Geschichte in zwei Teilen neu auf. Mehr zu "Die Akte D.B. Cooper" finden Sie hier. Bis 22.15, History

20.15 WUNSCHTRAUM Das Mädchen Wadjda (SAR/D 2012, Haifaa Al Mansour) Im ersten in Saudi-Arabien entstandenen Spielfilm erzählt Haifaa Al Mansour von einem Mädchen und seinem Traum. Es will ein grünes Fahrrad und muss dafür den Koran-Rezitationswettbewerb der Schule gewinnen. Bis 21.45, Arte

Apropos Musik mit Hans Georg Nicklaus. Abenteuer Interpretation: Fidel und Drehleier, zwei der zentralen Instrumente jener Zeit, in verschiedensten Regionen Europas. Heute kommt das Spiel auf der Fidel oder Drehleier zwar mehr und mehr in Mode, ist aber immer noch ein Fall für Spezialistinnen und Spezialisten und findet sich zumeist auf speziellen Festivals zwischen traditioneller Folklore und Mittelalter. Ausnahmen bestätigen die Regel. Apropos Musik unternimmt einen Blick in die "Szene" und vergleicht die Aufnahmen. Bis 16.00, Ö1

Homebase: Wie bekämpft Griechenland die hohe Arbeitslosigkeit? Claus Pirsch-ner spricht mit der griechischen Arbeitsministerin Rania Antonopoulou. Bis 22.00, FM4

Salzburger Nachtstudio: Gib dem Frieden eine Chance! Analysen friedensstiftender Initiativen. Sonja Bettel hat mit Initiatorinnen und Initiatoren für den Frieden gesprochen und mit jenen, die ihre Arbeit wissenschaftlich begleiten. Bis 22.00, Ö1

Nachtquartier: Georg Markus Der Historiker und Autor ist Gast bei Xaver Forthuber. Für sein neues Buch Hinter verschlossenen Türen stöberte er in Geschichten über Hotels und ihre Bewohner: Marlene Dietrich, Billy Wilder, Oskar Werner, Gustaf Gründgens und mehr. Bis 1.00, Ö1 (Doris Priesching, 23.11.2016)