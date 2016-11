Bundespräsidentenwahl: Welche Erwartungen haben Sie?

Am 4. Dezember wird gewählt – und dieses Mal könnte es klappen. Was erwarten Sie vom neuen Bundespräsidenten?

197 Tage nach der ersten und aufgehobenen Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai hat Österreich nun schon zum zweiten Mal die Wahl zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen.

Aus der ersten Stichwahl war der von den Grünen unterstützte Kandidat Van der Bellen als knapper Sieger hervorgegangen, jedoch wurde die Wahl von den Freiheitlichen angefochten. Erfolgreich, denn der Verfassungsgerichtshof sprach sich aufgrund von Unregelmäßigkeiten in mehr als einem Dutzend Bezirken dafür aus, die Wahl landesweit zu wiederholen.

Unregelmäßigkeiten und Pannen

Diese Wahlwiederholung hätte eigentlich bereits am 2. Oktober stattfinden sollen, wurde aber aufgrund schadhafter Wahlkarten vom Innenministerium auf den 4. Dezember verschoben. Trotz erneut aufgetretener Pannen bei der Wahlkartenbestellung stehen die Chancen also gut, dass ein zwölfmonatiger Wahlkampf ein Ende und Österreich endgültig einen von allen Beteiligten akzeptierten Präsidenten finden könnte.

Haben Sie sich schon eine Entscheidung getroffen, oder gehören Sie zu den in der Endphase des Wahlkampfs heißumkämpften "Unentschlossenen"? Welche Überlegungen geben bei Ihrer Wahlentscheidung den Ausschlag? Verfolgen Sie den Wahlkampf noch, oder sind Sie dessen bereits überdrüssig? Und was sollte Ihrer Meinung nach getan werden, um ein derartiges Wahlfiasko in Zukunft zu vermeiden? (haju, jnk, 29.11.2016)