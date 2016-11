Geschenke für kleine und große Börsen

Ein simpler Tastendruck kann manchmal eine Kettenreaktion auslösen. Was das mit Weihnachten zu tun hat, sehen Sie in unserer großen Geschenkestrecke. Da ist sicher auch etwas für Sie dabei!

Muss man nicht kennen. Aber wer weiß, was eine Rube-Goldberg-Maschine ist, dem wird unsere Weihnachtsstrecke zusätzliches Vergnügen bereiten. Diese Nonsensmaschine führt eine Aufgabe in zahlreichen unnötigen und komplizierten Einzelschritten aus. In Dänemark nennt man solche Gerätschaften Storm-P-Maschinen, benannt nach einem Karikaturisten, in Japan kennt man sie unter dem Begriff pythagoräische Geräte. Und in Deutschland? Hier, genauer in Berlin, sitzen Magdalena Lepka und Julia Classen, besser bekannt als StudioLikeness. In unzähligen Tages- und Nachtschichten haben die beiden Seilzüge gespannt, Rutschen gebaut und Treppen gebastelt. Und darauf und darin und darunter und darüber unsere Weihnachtsgeschenkvorschläge postiert.

Menschen mit einem Faible für zeitgenössische Kunst werden an einen legendären Film denken: An "Der Lauf der Dinge" der Schweizer Medienkünstler Peter Fischli und David Weiss, mit dem sie auf der Documenta 8 seinerzeit für Furore sorgten. In Deutschland werden Rube-Goldberg-Maschinen übrigens "Was-passiert-dann-Maschinen" genannt. In unserem Fall kennen wir die Antwort: Dann, ja dann, kommt Weihnachten.