Drahtzieher der Petrobras-Affäre in Spanien verhaftet

43-Jähriger wurde wegen Geldwäsche- und Bestechungsvorwürfen gesucht

Madrid – Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben einen der mutmaßlichen Drahtzieher des Korruptionsskandals um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras verhaftet. Der 43-Jährige wurde von den brasilianischen Behörden wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Bestechung gesucht, wie die Guardia Civil am Dienstag mitteilte.

Milliarden in politische Kassen geleitet

Er sei das "Finanzhirn der Petrobras-Affäre" und habe mutmaßlich mehr als 50 Millionen Real (rund 14 Millionen Euro) in die Kassen politischer Parteien geleitet. Der Mann war demnach als Anwalt für den brasilianischen Odebrecht-Konzern tätig, der im Zentrum des Petrobras-Skandals steht. Einige inhaftierte Manager des Konzerns könnten demnächst in der Affäre aussagen.

Brasilianisches Auslieferungsgesuch

Nach Angaben eines Sprechers der Guardia Civil liegt von brasilianischer Seite ein Auslieferungsgesuch vor. Ein spanisches Gericht müsse darüber nun entscheiden. Laut brasilianischen Medienberichten handelt es sich bei dem 43-Jährigen um Rodrigo Tacla Duran, der die spanische und die brasilianische Staatsbürgerschaft besitze. Im April sei er aus Brasilien in die USA geflohen. Vergangene Woche sei er in Madrid eingetroffen und dort am Freitag in einem Hotel in der Innenstadt festgenommen worden.

Die brasilianische Justiz ermittelt seit 2014 in einem weitverzweigten Korruptionsskandal, der als Petrobras-Skandal bekannt ist, und in den zahlreiche Unternehmer und Politiker des Landes verwickelt sind, unter ihnen der ehemalige Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. (APA, 22.11.2016)