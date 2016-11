Der Marktanteil betrug 9,2 Prozent in der Zielgruppe zwölf bis 49 Jahre

Wien – Das Puls 4-Interview mit FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer am Montagabend erreichte im Schnitt 183.100 Zuseher, teilte der Sender am Dienstag mit. In Spitzen waren bis zu 259.400 Zuschauer dabei. Der Marktanteil betrug 9,2 Prozent in der Zielgruppe zwölf bis 49 Jahre. (APA, 22.11.2016)