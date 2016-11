Was macht man eigentlich in "Final Fantasy 15"?

Entwickler erklären in neuem Video Story, Gameplay und Charakterentwicklung

Zehn Jahre nach der Erstankündigung erscheint nun am 29. November das Rollenspiel "Final Fantasy 15". Viel hat sich getan in dieser Zeit – vom Plattformwechsel auf die aktuelle Konsolengeneration bis hin zur Verwestlichung des Spielprinzips, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Nicht nur Neueinsteigern, auch bestehenden Fans der Serie mag es nicht ganz leicht fallen, dabei den Durchblick zu behalten, worum es im Spiel eigentlich geht. Das haben sich anscheinend auch die Entwickler gedacht und ein 101-Video veröffentlicht, in dem sehr kompakt alle Kernelemente von "Final Fantasy 15" erklärt werden.

final fantasy xv Video: 101 Trailer zu "Final Fantasy 15"

Befreiungskampf

Die Hersteller erläutern im Trailer die verwobene Story, die vielschichtigen Charaktere und das Ziel der Kampagne. Kurz gesagt: Es gilt die Spielwelt Eos vom herrschenden Imperium Nilfheim zu befreien. Dazu schlüpft man in die Rolle von Protagonist Noctis Lucis Caelum, dem Kronprinzen des Königreichs Lucis. Unterstützt wird man von drei Kameraden, die dem Prinzen in Sachen Haarsprayverbrauch um nichts nachstehen.

Angriff und Konter

Spielerisch finden sich die größten Neuerungen in der offenen Spielwelt und in dem Echtzeit-Kampfsystem, das stark auf Magie setzt und in Aktion stark an westliche Rollenspiele erinnert. Noctis kann Gegenangriffe parieren und feindlichen Attacken ausweichen. Ein strategisches Element ist die Funktion, die Action zu pausieren und Feinde gezielt anzugreifen. Über eine typische Charakterprogression soll man zudem seinen eigenen Spielpräferenzen gerecht werden können. (zw, 22.11.2016)

Final Fantasy 15 erscheint am 29. November für PlayStation 4 und Xbox One.