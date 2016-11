Ibrahimovic will Napoleon übertreffen

Schwedens nunmehriger elffacher Fußballer des Jahres will die USA erobern, "wie ich es mit Europa gemacht habe"

Stockholm – Zlatan Ibrahimovic ist am Montagabend zum zehnten Mal in Folge und zum insgesamt elften Mal als Schwedens Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 36-jährigen Stürmer von Manchester United, der nach der EM seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärte, soll mit einer 2,7 Meter großen Statue vor dem Nationalstadion in Solna geehrt werden, wie der nationale Fußballverband bekannt gab.

"Normalerweise bekommt man so etwas nach dem Tod, aber ich fühle mich noch lebendig. Wenn ich einmal sterbe, wird das für immer weiterbestehen", sagte Ibrahimovic, der 62 Tore in 114 Länderspielen für Schweden erzielte, bei seiner Ehrung.

"Ibrakadabra" gibt sich nicht mit der für ihn geplanten Statue vor der Solna Friends Arena zufrieden. "Man sollte die Arena auch gleich nach mir benennen", sagte der Stürmer des englischen Rekordmeisters Manchester United der schwedischen Tageszeitung Aftonbladet.

Zlatan-Arena statt Solna Friends Arena?

"Wenn ich überlege, dass es mir zu verdanken ist, dass diese Arena überhaupt existiert, sollten sie den Namen in Zlatan ändern", sagte Ibrahimovic: "Ich scherze nicht, ich meine das ernst."

Schließlich, erzählte er dem Blatt, sei er vergleichbar mit Napoleon. Wie der französische Feldherr habe er "jedes Land in Europa erobert, in das ich gekommen bin". Schon bald werde er dem Franzosen aber womöglich etwas voraus haben, ergänzte der 35-Jährige: "Ich sehe mich die USA erobern, wie ich es mit Europa gemacht habe", sagte Ibrahimovic – und das habe Napoleon schließlich nie geschafft.

In Europa hat "Ibra" Meistertitel in den Niederlanden, Italien, Spanien und Frankreich geholt. Mit Manchester United soll sich am Ende der Saison ebenfalls ein Erfolg einstellen. Ob er über 2017 hinaus in den Diensten der "Red Devils" stehen werde, ließ der Angreifer offen. (APA/AFP, 22.11.2016)