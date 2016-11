ÖSV kooperiert mit chinesischem Skiverband

Trainingsunterstützung für Aktive, Ausbildung von Trainern und Know-how-Transfer geplant

Peking/Innsbruck – Der ÖSV und der chinesische Skiverband haben eine Kooperation vereinbart. Beim Besuch einer vom Skiverbands-Präsidenten Peter Schröcksnadel und ÖOC-Präsidenten Karl Stoss angeführten Delegation wurde vertraglich besiegelt, dass der ÖSV Trainingsunterstützung für Aktive, Ausbildung von Trainern und Transfer von Know-how einbringen wird.

Der Skiverband Chinas (CSA) wird laut einer Aussendung des ÖSV vom Dienstag seinerseits Erfahrungen in seinen Schneesport-Spezialdisziplinen sowie in der Sportwissenschaft bereitstellen. Zudem sollen der österreichische Skilauf in China sowie touristische Initiativen unterstützt werden.

Die österreichische Delegation besuchte auch die Olympia-Region Genting/Chongli, in der 2020/21 die Freestyle und Snowboard-WM stattfinden wird. Im Jänner 2017 wird eine chinesische Delegation nach Österreich kommen, um Erfahrungen über Durchführung von Veranstaltungen, Ausbildung und Einsatz von Offiziellen sowie Jugendprojekte zu sammeln. (APA, 22.11.2016)