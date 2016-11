Ganztagsschule: Länder vergeben ein Drittel des Geldes

Nach Gezerre um Einfluss: Regierung einigte sich, wie 750 Millionen für ganztägige Schulformen verteilt werden

Es brauchte eine "lange Nacht" (Bundeskanzler Christian Kern), ehe die Regierung eine Einigung fand: Dienstagfrüh beschlossen SPÖ und ÖVP im Ministerrat das geplante Investitionspaket für den Ausbau der Ganztagsschule.

Dass dafür jene 750 Millionen, die aus der Abschlagszahlung der Banken für die Reduzierung der Stabilitätsabgabe stammen, verwendet werden, war schon länger vereinbart. Doch die Frage, wer das Geld wie genau verteilen sollte, sorgte für mühsame Diskussionen: Wieder einmal rangen Bund und Länder um Einfluss.

Der nun geschlossenen Kompromiss: Über die Vergabe von 500 Millionen entscheidet das Bildungsministerium, 250 Millionen liegen in der Hand der Landesregierungen.

Der erste, größere Brocken umfasst den Ausbau der ganztägigen Schulform. Gefördert wird sowohl die verschränkte Ganztagsschule, bei der sich unter Anwesenheitspflicht Unterrichts-, Lern- und Freizeit abwechseln, als auch die reine Nachmittagsbetreuung, für die keine Anwesenheitspflicht gilt. Um Geld dafür zu erhalten, müssen die Schulen ein pädagogisches Konzept vorlegen, die Behörden in den Ländern wickeln die Anträge ab.

250 Millionen in Länderhand

Der zweite Teil, den die Länder vergeben, firmiert unter dem Titel "Qualitätsoffensive": Vorgesehen ist das Geld, um in Ferienbetreuung an den Schulen zu investieren, reine Nachmittagsbetreuung in das verschränkte Modell umzuwandeln und Horte in die Schulen zu integrieren. Gegenüber dem Erstentwurf von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) haben die Länder damit mehr Einfluss erreicht. Allerdings betont man im Ministerium, dass der Bund nicht nur die Kontrolle ausübe, sondern auch verbindliche Kriterien aufstelle: So müssten Kostenbeiträge der Eltern für Nachmittagsbetreuung sozial gestaffelt werden.

Weiterhin vorgesehen ist zwar trotz Kritik im Vorfeld, dass die Mittel in den ersten beiden Jahren (2017/18 und 2018/19) für die verschränkte Form reserviert sind und damit verschränkte Ganztagsschulen bevorzugt werden. Dadurch sollen Doppelförderungen vermieden werden, weil in dieser Zeit parallel noch ein anderes Programm zum Ganztagsschulen-Ausbau läuft. Allerdings können Schulen, die die Umstellung auf eine verschränkte Ganztagsschule erst später beschließen (hier müssen in den meisten Ländern zwei Drittel der Eltern und Lehrer zustimmen) bis zu zwei Jahre rückwirkend um diese Förderung ansuchen.

Neu gegenüber dem Erstentwurf ist hingegen: Nicht nur öffentliche Schulen, auch Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht können um Förderungen ansuchen. Für alle gilt: Um Geld zu erhalten, muss eine Schule ein pädagogisches Konzept entwickeln, die Behörden in den Ländern wickeln die Anträge ab. Erklärtes Ziel ist, dass künftig jeder Schüler im Umkreis von 20 Kilometern eine ganztägige Schulform zum Angebot hat. Statt derzeit 21 Prozent sollen bis 2025 rund 40 Prozent der Sechs- bis 14-.Jährigen eine solche Schule besuchen. (jo, APA, 22.11.2016)