Josefstadt: Michael König übernimmt Rolle von Heribert Sasse

Nach unerwartetem Tod neue Besetzung der Rolle des Barons von Essenbeck in "Die Verdammten"

Wien/Hinterstoder – Nach dem überraschenden Tod des Schauspielers Heribert Sasse am vergangenen Samstag übernimmt Michael König am Theater in der Josefstadt dessen Rolle des Barons von Essenbeck in der laufenden Produktion "Die Verdammten". Wie es in einer Aussendung des Theaters heißt, kommt es zu keinen Spielplanänderungen. Die nächste Vorstellung findet am Mittwoch, 23.11., statt.

Die Verabschiedung des Kammerschauspielers findet am 30. November um 11 Uhr in der Höss-Halle in Hinterstoder (Oberösterreich) statt. Heribert Sasse war dort im Alter von 71 Jahren in seinem Haus verstorben. (APA, 22.11.2016)